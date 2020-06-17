Рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"

Благодаря высокому спросу на ОФЗ рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в первой половине среды не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2820 рублей. Ставки MosPrime продолжают снижаться, отражая ожидания рынка относительно грядущего решения ЦБ РФ.

Аукционы ОФЗ всё же показывают, что рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов. На первом из трёх аукционов, проводимых в среду, Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Размещённый объём составил 100,826 млрд рублей по номиналу при спросе 166,698 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 5,07%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 50,269 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,58%.

Благодаря столь высокому спросу на ОФЗ рубль смог сопротивляться негативной динамике нефти и может удержаться на достигнутых уровнях до пятницы, считает А. Кочетков.