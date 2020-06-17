V-образная экономическая динамика в США сохраняется - ITI Capital

V-образная экономическая динамика в США сохраняется, отмечается в обзоре ITI Capital. В среду рынки США будут расти из-за выхода новостей о положительных экономических данных и мерах ФРС по поддержке экономики.

"Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики США нивелировал обеспокоенность тем, что рост числа случаев заражения коронавирусом возобновился в разных странах, от США до Китая. Потребление в США в мае улучшилось. Объем розничных продаж подскочил на рекордные 17,7% в мае, аналитики ждали роста на 8%, а потребление базовых товаров, которые не включают автомобили и бензин, выросло на +12,4%. Динамика подтверждает продолжение разворота экономики", - указывают аналитики ITI Capital.

Количество заражений COVID-19 в шести штатах США достигло рекордных отметок - следствие перезапуска экономики и начавшихся ранее протестов. По мнению аналитиков, динамика не указывает на вторую волну эпидемии, так как отражает запоздалую статистику по большому числу проведенных в США тестов. Главы ФРС на выступлении в сенате уточнил, что покупки корпоративных облигаций будут носить точечный характер и будут зависеть от рыночной ситуации. Давление на индексы оказывает новость о том, что МВФ скорее всего, ухудшит прогнозы по сокращению глобальной экономики в 2020 г., поскольку видит глубокую неопределенность вокруг курса восстановления. Об этом сказала главный экономист фонда Гита Гопинат.

Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики США нивелировал обеспокоенность тем, что рост числа случаев заражения коронавирусом возобновился в разных странах, от США до Китая. Потребление в США в мае улучшилось. Объем розничных продаж подскочил на рекордные 17,7% в мае, аналитики ждали роста на 8%, а потребление базовых товаров, которые не включают автомобили и бензин, выросло на +12,4%. Динамика подтверждает продолжение разворота экономики. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 8,162 млн, количество смертей превысило 441 тыс.

Эксперты ITI Capital ожидают, что в среду рынки США будут расти из-за выхода новостей о положительных экономических данных и мерах ФРС по поддержке экономики.