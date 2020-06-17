.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и Европой, вырос "Детский мир" после SPO
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 1,6%
Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года на 1,6% по сравнению с 1-м кварталом 2019 г., говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах...
 
Какие госпрограммы оказались наименее эффективны
Минэкономразвития подготовило годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2019 года. Согласно документу, совокупное кассовое исполнение мероприятий оказалось неплохим: освоение средств за счет всех источников...
 
Законопроект о госконтроле практически полностью переписан
Минэкономразвития, доработав ко второму чтению законопроект о госконтроле, практически полностью переписало и сократило его. Законопроект задуман как один из ключевых документов реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), пишет "Коммерсант"....
 
17 июня 2020 года 12:23

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и Европой, вырос "Детский мир" после SPO

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за фондовой Европой и нефтью, несмотря на сохраняющиеся опасения второй волны мировой пандемии COVID-19; индекс РТС превысил 1250 пунктов, при этом лидировали бумаги АФК "Система" и "Детского мира" после прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) ритейлера с небольшим дисконтом к рынку.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2767,29 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1254,01 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 69,62 рубля (+0,25 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,6%), "Детского мира" (+1,7%, до 98,44 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%).

Цена размещения в рамках SPO "Детского мира" составила 93 рубля за акцию, сообщили продающие акционеры - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).

В рамках сделки продается 117 млн 777 тыс. 459 акций "Детского мира" (15,94% капитала). Совокупная доля владения "Системы" (ее пакет снижается с 33,38% до 20,38%) и РКИФ (с 7,56% до 4,62%) по итогам сделки составит 25% + 1 акция.

Просели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций не исключено возобновление негативной динамики в свете нарастающих рисков второй волны пандемии после истории с всплеском заражений в Пекине. Реализация этих рисков может заставить инвесторов начать сокращать позиции.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов обращает внимание на неутешительные данные по заболеваемости коронавирусом в США и Китае. Растут опасения, что начинается вторая волна эпидемии со всеми связанными последствиями: карантинные меры, закрытие предприятий, ограничение передвижения населения, что неминуемо скажется на состоянии мировой экономики.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что и так не радужные прогнозы развития американской экономики не учитывают возможность наступления второй волны коронавируса. Похоже, что негативный, но очень вероятный сценарий, не закладывается и другими финансовыми институтами. Поэтому особых поводов для роста нет, хотя нефть Brent не демонстрирует готовности опускаться ниже $40 за баррель.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ обещает быть проходным, однако нельзя исключить каких-либо словесных интервенций либо накануне, либо сразу после мероприятия. Последние недели котировки нефти вяло реагируют на статистику по запасам из Штатов. Не ожидается бурной реакции и в среду, если, конечно, не случится ничего экстраординарного. В целом ожидается продолжение колебаний нефти около отметки $40 за баррель, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, с начала недели на рынках преобладал оптимизм благодаря действиям ФРС и неожиданно неплохой статистике по розничным продажам в США за май. Позитивный импульс инвесторам придали и планы администрации президента США Трампа о запуске программы поддержки инфраструктуры в размере $1 трлн.

Тем не менее, есть опасения, что отскок будет кратковременным. Коррекционные настроения могут вернуться в ближайшее время, так как геополитическая напряженность остается высокой, риски второй волны пандемии и продолжительного периода восстановления мировой экономики лишь временно ушли на второй план. Глава ФРС Джером Пауэлл продолжает с осторожностью говорить о перспективах американской экономики, помимо опасений состоянием рынка труда добавляются дефляционные риски. Поэтому импульс к росту затухает, а вероятность возвращения индекса S&P500 в район 3000-3100 пунктов возрастает.

Инвесторы взвешивают эффект от мер поддержки и риски ухудшения на фоне роста числа зараженных коронавирусом в мире. Волатильности добавляет конфликт на границе Индии и Китая, а также КНДР и Южной Кореи. Некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и откат нефтяных котировок могут оказать давление на индекс МосБиржи и вернуть его в область 2700-2750 пунктов, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 1,8-2% на майских статданных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Розничные продажи подскочили на рекордные за все время ведения расчетов 17,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 8%. В то же время промпроизводство в США в мае выросло на 1,4% при ожидавшемся повышении на 2,8-3%.

Помимо этого, оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн.

Инвесторы также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

Глава ФРС заявил, что реализация программы покупки облигаций американских компаний будет зависеть от реакции рынка. "Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал он.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,6%, к 3140 пунктам).

Японский экспорт рухнул в мае на 28,3% (до 4,18 трлн иен) - максимальными темпами более чем за 10 лет, на фоне ослабления глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, при этом падение было зафиксировано по итогам 18-го месяца подряд.

Между тем, дефицит внешней торговли Японии в мае составил 833,4 млрд иен по сравнению с 965,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Эксперты прогнозировали дефицит на уровне 970,8 млрд иен, согласно Trading Economics.

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили городские власти. Накануне в Пекине объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Нефть после утренней коррекции возобновила рост; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,03 за баррель (+0,2% и +3,1% во вторник), августовская цена WTI - $38,52 за баррель (-0,3% и +3,4% накануне).

Во вторник поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%).

Подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-6,3%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-2,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,636 млрд рублей (из них 2,414 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 июня 2020 года 19:37
Рубль вечером продолжает умеренно снижаться к доллару и подрастать к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 17 июня. Доллар умеренно растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.    читать дальше
.
17 июня 2020 года 19:23
Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за нефтью и Америкой, упал Аэрофлот на слухах о допэмиссии
Москва. 17 июня. Попытки роста рынка акций РФ в среду завершились распродажами на фоне просевшей нефти и индексов в США из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; подросли бумаги АФК "Система" на новостях о планах допэмиссии акций компании.    читать дальше
.
17 июня 2020 года 18:49
Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне снижения оптимизма на мировых рынках
Москва. 17 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные после заметного роста накануне на фоне снижения у глобальных инвесторов оптимизма в отношении быстрого восстановления мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
17 июня 2020 года 18:25
Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов
Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 17:39
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems, отмечая, что они относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несколько лет назад Adobe кардинально...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:56
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения Яндекса в индекс MSCI Russia в рамках августовского пересмотра
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 августа 2020 года по московскому времени, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:47
Рост числа запросов о кольцах с бриллиантами в Google говорит об оживлении рынка алмазов - "БКС Глобал Маркетс"
Рост числа запросов в Google о кольцах с бриллиантами может свидетельствовать о накоплении отложенного спроса и грядущем восстановлении алмазного рынка, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян. "Популярность запроса "кольцо с бриллиантом" в...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:39
Рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях - "Открытие Брокер"
лагодаря высокому спросу на ОФЗ рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине среды не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:16
Goldman Sachs снизил оценку GDR Системы на 5%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6,5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная цена депозитарных...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:00
Julius Baer пересмотрел прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:45
Рубль дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 17 июня. Доллар повышается, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.    читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:37
БКС Глобал Маркетс открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Детского мира"
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира", относительная доходность которой должна составить 15% до конца августа, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. "АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) во...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:18
Фондовый рынок РФ может остаться под повышенным давлением - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались подняться, но вновь не удержались выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов соответственно, что в очередной раз подчеркивает неуверенность "быков", констатирует в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С учетом того, что во...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным...    читать дальше
.
17 июня 2020 года 14:32
"ВТБ Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза
Аналитики "ВТБ Капитала" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза, изменив прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы включили в модель компании последние...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.