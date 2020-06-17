Рубль может остаться в диапазоне 69,3-69,8 в паре с долларом и 78,3-78,8 в паре с евро - "Нордеа банк"

Ближайшими уровнями сопротивления по рублю в паре с долларом выступают отметки вблизи 69,2, а в паре с евро - уровни вблизи 78,3. На взгляд аналитиков "Нордеа банка", в среду рублю не удастся закрепиться ниже этих уровней на фоне повышенных страхов второй волны эпидемии коронавируса после введения ряда ограничений в столице Китая. Как следствие, говорится в обзоре банка, рубль может остаться в диапазоне 69,3-69,8 в паре с долларом и 78,3-78,8 в паре с евро. В случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае возврат к уровням выше 70 и 79 в основных валютных парах может произойти довольно быстро, считают специалисты.

Предстоящие в среду аукционы ОФЗ вряд ли окажут значимую поддержку российской валюте, поскольку спрос нерезидентов на ОФЗ в последнее время заметно сократился. В "Нордеа банке" отмечают, что промышленное производство в России по итогам мая сократилось на 9,6% г/г. Спад оказался более сильным, чем в апреле (минус 6,6% г/г) из-за более сокращения выпуска в добывающих отраслях. На фоне действия сделки ОПЕК+ в июне и июле российское промышленное производство, вероятно, останется в рецессионном состоянии.