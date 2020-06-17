Уровень поддержки EUR/USD на отметке 1,123 в краткосрочной перспективе по-прежнему может устоять - ГК "ФИНАМ"

Уровень поддержки пары EUR/USD на отметке 1,123 в краткосрочной перспективе по-прежнему может устоять, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды консолидируется у отметки 1,1267 после того, как во вторник совершила резкую просадку, отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова. Стремительный отскок американской валюты был спровоцирован необычайным характером вышедшей в Соединенных Штатах макроэкономической статистики.

Как стало известно, розничные продажи США в мае подскочили на 17,7% м/м, тогда как ожидался рост лишь на 8%, после пересмотренного падения на 14,7% месяцем ранее. Скачок розничных продаж оказался сильнейшим за всю историю сбора таких данных с 1992 года. Промышленное производство в мае расширилось на 1,4% в сравнении с апрелем, тогда как ожидалось его увеличение на 2,9%.

Тем не менее, обращает внимание специалист ГК, глава ФРС в своем выступлении перед конгрессменами высказался в негативной тональности – Джером Пауэлл озвучил весьма удручающие ожидания относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса, подчеркнув высокую степень неопределенности вокруг временных горизонтов выхода из кризиса. За день до выступления Пауэлла в Конгрессе стало известно о расширении спектра закупаемых в рамках программы монетарного стимулирования Федрезервом бумаг – теперь регулятор будет приобретать и корпоративные бонды на вторичном рынке, удовлетворяющие ряду критериев.

Упаднический тон главы ФРС, отмечает З. Саидова, не особенно помешал доллару в его стремительном отскоке на торгах вторника, а в среду Пауэлл снова выступит перед законодателями.

Из макростатистики в среду ожидается публикация окончательных данных по инфляции еврозоны за май, а в Соединенных Штатах выйдут только второстепенные для доллара показатели, касающиеся разрешений на строительства и начатых строительств домов.

"С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация пары над поддержкой 1,123, и в краткосрочной перспективе этот уровень может по-прежнему устоять", - считает З. Саидова.