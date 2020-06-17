Предстоящие аукционы ОФЗ могут поддержать рубль - "Открытие Брокер"

Предстоящие аукционы ОФЗ могут поддержать рубль, но также покажут основные ожидания рынка по поводу заседания ЦБ РФ в пятницу, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"В среду, 17 июня, пройдёт очередной тест рынка, который покажет наиболее вероятный сценарий снижения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании. Минфин предложит инвесторам три выпуска ОФЗ: ОФЗ-ПД 26234 с погашением 16 июля 2025 года; ОФЗ-ПД 26228 с погашением 10 апреля 2030 года; а также ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Все аукционы будут проводиться в объёме остатка доступного для размещения. Повышенный спрос и доходности ниже 5,0% по более коротким бумагам могут указать на более агрессивное снижение ставки, а вот низкий спрос и более высокие доходности будут свидетельствовать о сдержанных ожиданиях", - отмечает ведущий аналитик Андрей Кочетков.