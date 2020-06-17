Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 17 июня. Доллар немного дешевеет, евро, напротив, слегка укрепляется на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,43-69,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,55 руб./$1 (-6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,45 руб./EUR1 (+2,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,49 копейки к уровню закрытия вторника, до 73,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,99 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,34 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов, инвесторы находятся в ожидании новых сигналов с внешних рынков, способных указать направление к дальнейшему движению. Они продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и ряде других стран.

Так, за истекшие сутки в Пекине выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили городские власти. Накануне в городе объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

Эти заявления способствовали росту неопределенности на рынке, оказав тем самым поддержку доллару как активу "тихой гавани".

В среду Пауэлл снова выступит в Конгрессе с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются после уверенного роста накануне. Во вторник поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн баррелей в сутки.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду снизилась на 0,95% - до $40,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,4% - до $38,11 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.