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17 июня 2020 года 10:12
Промсвязьбанк ждет в среду боковой динамики цен на рынке ОФЗ
Аналитики Промсвязьбанка ждут в среду боковой динамики цен российских облигаций, сообщается в комментарии банка. Повышение "аппетита" к риску на глобальных рынках во вторник способствовало росту цен российских облигаций, констатирует главный аналитик Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-7 б.п., доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,59% годовых. Доходность 10-летних евробондов Russia`29 снизилась на 12 б.п. - до 2,48% годовых. Положительную ценовую динамику также продемонстрировали 10-летние евробонды Мексики, Бразилии, Индонезии, Турции. Инвесторы отыгрывали новости о планах США профинансировать инфраструктурные проекты на 1 трлн долларов, а также статистику по росту розничных продаж в США. "В среду ждем боковой динамики цен российских облигаций, поскольку оптимизм глобальных инвесторов охлаждают новости о новых вспышках коронавируса в Китае и данные о рекордном количестве новых случаев заражения в Бразилии. Риски новых ограничений снижают ожидания быстрого восстановления мировой экономики. Минфин РФ на аукционах в среду предложит 5-летние ОФЗ 26234, 10-летние ОФЗ 26228 и инфляционные ОФЗ 52002. Учитывая приближение заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена на 100 б.п., а также повышение спроса на риск ЕМ, ждем размещения ОФЗ в большем объеме, чем на прошлой неделе (около 70 млрд руб.)", - отмечает Д. Монастыршин.
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17 июня 2020 года 19:37
Рубль вечером продолжает умеренно снижаться к доллару и подрастать к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 17 июня. Доллар умеренно растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.17 июня 2020 года 19:23
Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за нефтью и Америкой, упал Аэрофлот на слухах о допэмиссии
Москва. 17 июня. Попытки роста рынка акций РФ в среду завершились распродажами на фоне просевшей нефти и индексов в США из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; подросли бумаги АФК "Система" на новостях о планах допэмиссии акций компании. читать дальше
.17 июня 2020 года 18:49
Москва. 17 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные после заметного роста накануне на фоне снижения у глобальных инвесторов оптимизма в отношении быстрого восстановления мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 июня 2020 года 18:25
Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов
Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50... читать дальше
.17 июня 2020 года 17:39
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems, отмечая, что они относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несколько лет назад Adobe кардинально... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:56
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения Яндекса в индекс MSCI Russia в рамках августовского пересмотра
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 августа 2020 года по московскому времени, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:47
Рост числа запросов о кольцах с бриллиантами в Google говорит об оживлении рынка алмазов - "БКС Глобал Маркетс"
Рост числа запросов в Google о кольцах с бриллиантами может свидетельствовать о накоплении отложенного спроса и грядущем восстановлении алмазного рынка, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян. "Популярность запроса "кольцо с бриллиантом" в... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:39
лагодаря высокому спросу на ОФЗ рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине среды не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:16
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6,5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная цена депозитарных... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:45
Москва. 17 июня. Доллар повышается, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.17 июня 2020 года 15:37
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира", относительная доходность которой должна составить 15% до конца августа, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. "АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) во... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались подняться, но вновь не удержались выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов соответственно, что в очередной раз подчеркивает неуверенность "быков", констатирует в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С учетом того, что во... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
.17 июня 2020 года 14:32
Аналитики "ВТБ Капитала" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза, изменив прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы включили в модель компании последние... читать дальше
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