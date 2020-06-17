Промсвязьбанк ждет в среду боковой динамики цен на рынке ОФЗ

Аналитики Промсвязьбанка ждут в среду боковой динамики цен российских облигаций, сообщается в комментарии банка.

Повышение "аппетита" к риску на глобальных рынках во вторник способствовало росту цен российских облигаций, констатирует главный аналитик Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-7 б.п., доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,59% годовых. Доходность 10-летних евробондов Russia`29 снизилась на 12 б.п. - до 2,48% годовых. Положительную ценовую динамику также продемонстрировали 10-летние евробонды Мексики, Бразилии, Индонезии, Турции. Инвесторы отыгрывали новости о планах США профинансировать инфраструктурные проекты на 1 трлн долларов, а также статистику по росту розничных продаж в США.

"В среду ждем боковой динамики цен российских облигаций, поскольку оптимизм глобальных инвесторов охлаждают новости о новых вспышках коронавируса в Китае и данные о рекордном количестве новых случаев заражения в Бразилии. Риски новых ограничений снижают ожидания быстрого восстановления мировой экономики. Минфин РФ на аукционах в среду предложит 5-летние ОФЗ 26234, 10-летние ОФЗ 26228 и инфляционные ОФЗ 52002. Учитывая приближение заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена на 100 б.п., а также повышение спроса на риск ЕМ, ждем размещения ОФЗ в большем объеме, чем на прошлой неделе (около 70 млрд руб.)", - отмечает Д. Монастыршин.