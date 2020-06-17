17 июня 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: нейтральная динамика
Краткосрочная картина на рынке, по мнению аналитиков, на данный момент выглядит неопределенной. Общая ситуация на внешних рынках располагает к нейтральной динамике российских акций в начале торгов среды.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы в среду утром не показывают внятной динамики, более процента теряет нефть, оставаясь чуть выше отметки 40 долларов за баррель. Данная ситуация сулит открытие российских торгов в районе закрытия вторника. Индекс Мосбиржи закрылся посередине боковика с границами 2700-2810 пунктов, но в среду при ухудшении внешнего фона вполне возможно движение к поддержке, которая уже пробивалась и теперь не имеет прежней силы. "Лучше рынка" в среду обещают быть бумаги черных металлургов, слабо росшие накануне и ждущие поддержку от девальвации рубля".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): " Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, но отступили от сопротивлений 2760 и 1250 пунктов, что указывает на риски умеренного снижения в середине недели, которое, вероятно, будет ограничено уровнями 2700 и 1200 пунктов. Краткосрочная картина на рынке на данный момент выглядит неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный минус ввиду коррекционных настроений за рубежом. Под повышенным давлением при этом окажутся бумаги Детского мира после сообщений о намерении Системы и Российско-китайского инвестиционного фонда продать около 118 млн уже выпущенных акций эмитента".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 0,3-0,8%, в районе 2725-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона, которое носит коррекционный характер. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы неуверенно торгуются на опасениях второй волны COVID-19 и негативных событиях в геополитике. Нефть теряет позиции на фоне роста запасов в США и опасениях медленного восстановления спроса. В начале дня на отечественном рынке также может проявиться неуверенность, тем более, что накануне отечественные индексы явно уступали в динамике европейским и американским".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
17 июня 2020 года 19:37
Москва. 17 июня. Доллар умеренно растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.
17 июня 2020 года 19:23
Москва. 17 июня. Попытки роста рынка акций РФ в среду завершились распродажами на фоне просевшей нефти и индексов в США из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; подросли бумаги АФК "Система" на новостях о планах допэмиссии акций компании. читать дальше
.
17 июня 2020 года 18:49
Москва. 17 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные после заметного роста накануне на фоне снижения у глобальных инвесторов оптимизма в отношении быстрого восстановления мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
17 июня 2020 года 18:25
Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п..
Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50... читать дальше
.
17 июня 2020 года 17:39
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems, отмечая, что они относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Несколько лет назад Adobe кардинально... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:56
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 августа 2020 года по московскому времени, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:47
Рост числа запросов в Google о кольцах с бриллиантами может свидетельствовать о накоплении отложенного спроса и грядущем восстановлении алмазного рынка, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян.
"Популярность запроса "кольцо с бриллиантом" в... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:39
лагодаря высокому спросу на ОФЗ рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Рубль в первой половине среды не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:16
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6,5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.
Как говорится в обзоре, прогнозная цена депозитарных... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии.
Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:45
Москва. 17 июня. Доллар повышается, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:37
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира", относительная доходность которой должна составить 15% до конца августа, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.
"АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) во... читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались подняться, но вновь не удержались выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов соответственно, что в очередной раз подчеркивает неуверенность "быков", констатирует в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С учетом того, что во... читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:02
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
.
17 июня 2020 года 14:32
Аналитики "ВТБ Капитала" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза, изменив прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы включили в модель компании последние... читать дальше
.