Утренние прогнозы: нейтральная динамика

Краткосрочная картина на рынке, по мнению аналитиков, на данный момент выглядит неопределенной. Общая ситуация на внешних рынках располагает к нейтральной динамике российских акций в начале торгов среды.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы в среду утром не показывают внятной динамики, более процента теряет нефть, оставаясь чуть выше отметки 40 долларов за баррель. Данная ситуация сулит открытие российских торгов в районе закрытия вторника. Индекс Мосбиржи закрылся посередине боковика с границами 2700-2810 пунктов, но в среду при ухудшении внешнего фона вполне возможно движение к поддержке, которая уже пробивалась и теперь не имеет прежней силы. "Лучше рынка" в среду обещают быть бумаги черных металлургов, слабо росшие накануне и ждущие поддержку от девальвации рубля".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): " Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, но отступили от сопротивлений 2760 и 1250 пунктов, что указывает на риски умеренного снижения в середине недели, которое, вероятно, будет ограничено уровнями 2700 и 1200 пунктов. Краткосрочная картина на рынке на данный момент выглядит неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный минус ввиду коррекционных настроений за рубежом. Под повышенным давлением при этом окажутся бумаги Детского мира после сообщений о намерении Системы и Российско-китайского инвестиционного фонда продать около 118 млн уже выпущенных акций эмитента".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 0,3-0,8%, в районе 2725-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона, которое носит коррекционный характер. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы неуверенно торгуются на опасениях второй волны COVID-19 и негативных событиях в геополитике. Нефть теряет позиции на фоне роста запасов в США и опасениях медленного восстановления спроса. В начале дня на отечественном рынке также может проявиться неуверенность, тем более, что накануне отечественные индексы явно уступали в динамике европейским и американским".