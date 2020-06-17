Пара доллар/рубль на открытии торгов среды уйдёт в район 69,5 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на открытии торгов среды уйдёт в район 69,5, однако в дальнейшем американская валюта может попытаться отыграть утренние потери, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Аналитики Промсвязьбанка считают, что перед открытием торгов среды на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1%, отступив в район 40,5 доллара за баррель. С другой, поддержку ей окажет динамика валют развивающихся стран, которые с утра демонстрируют умеренное укрепление. Также отмечается слабость американской валюты, несущей потери на международном валютном рынке.

"На таком фоне в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 69,5 рубля. Однако в дальнейшем американская валюта может попытаться отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. Этому может поспособствовать ситуация в ценах на нефть, где существуют риски отступления ближайшего фьючерса на Brent ниже 40 долларов за баррель. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 67,5-70 рублей", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.