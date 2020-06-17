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17 июня 2020 года 09:40

Brent - $40,22 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник на статданных о розничных продажах и промышленном производстве в США.

Розничные продажи в США в прошлом месяце подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем, сообщило министерство торговли страны. Это рекордный подъем показателя за все время ведения расчетов. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в мае вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако аналитики в среднем ожидали более значительного увеличения - на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics и MarketWatch.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что недорогой и уже применяемый препарат дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой коронавируса, пишет CNBC. Как отметил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, это "пока единственный препарат, который помогает снижать смертность, причем снижает ее значительно".

Помимо этого, оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн.

Предварительная версия проекта, подготовленного министерством транспорта США, предполагает, что основная часть этой суммы будет направлена на традиционные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и мостов. Часть средств также планируется потратить на создание инфраструктуры для 5G-связи и развитие широкополосных сетей в США, отмечают источники агентства.

Инвесторы также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

Глава ФРС заявил, что реализация программы покупки облигаций американских компаний будет зависеть от реакции рынка. "Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал он.

Американский фондовый рынок к закрытию торгов отыграл потери, понесенные в начале дня на фоне опасений второй волны коронавируса, и завершил сессию в плюсе. Поддержку рынку оказало решение ФРС о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones оказались акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc., которые подорожали на 5,2%. Стоимость Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. увеличилась на 4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,6%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли в цене на 2,7%. Европейская комиссия (ЕК) начала два официальных антимонопольных расследования в отношении американской компании, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

Цена акций McDonald's Corp. (SPB: MCD) выросла на 0,6%. Сеть ресторанов быстрого питания сообщила во вторник, что сопоставимые продажи в апреле-мае сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение показателя в мае замедлилось до 5,1% с 19,2% месяцем ранее. В США работу возобновили 99% ресторанов McDonald's, в мире - 95%.

Между тем бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели на 0,9%. Производитель электромобилей снизил цену на седан Model S на $5 тыс. Теперь самая дешевая версия электромобиля - Model S Long Range Plus - стоит $74,9 тыс. Tesla увеличила дальность пробега этой модели между подзарядками до 402 миль (647 км).

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 526,82 пункта (2,04%) - до 26289,98 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 58,15 пункта (1,9%) и составил 3124,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 169,84 пункта (1,75%) - до 9895,87 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в среду.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и ряде других стран.

Мировые фондовые рынки отыграли основную часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики. Между тем аналитики предупреждают, что рост рынков может быть слишком быстрым и слишком существенным, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,6%.

Объем японского экспорта в мае сократился на фоне ослабления глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, при этом падение было зафиксировано по итогам 18-го месяца подряд.

Экспорт рухнул на 28,3% относительно мая прошлого года - до 4,18 трлн иен, сообщило министерство финансов. Это максимальные темпы падения более чем за 10 лет.

Аналитики ожидали менее значительного падения общего объема экспорта в мае - на 17,9%, по данным Trading Economics. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали падение показателя на 22,9%. В апреле показатель сократился на 21,9%.

Акции инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. дорожают на 4,9%, цена бумаг Sony Corp. растет на 2,6%. В то же время акции автопроизводителя Mazda Motor Corp. снижаются на 4,2%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 3,4%, на Mitsubishi Motors Corp. - на 2,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили городские власти. Накануне в Пекине объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. дешевеют на 2,3%, котировки акций производителя продуктов питания WH Group Ltd. снижаются на 1,6%, бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. падают на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 0,2%. Акции автомобильной компании Hyundai Motor Co. Ltd. дешевеют на 2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 растет на 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снижается на 0,9% и 1% соответственно. Акции нефтепроизводителя Beach Energy Ltd. растут на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются после уверенного роста накануне.

Трейдеры следят за новостями о росте новых случаев заражения коронавирусом в Пекине, а также ожидают публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:14 МСК в среду составляет $40,22 за баррель, что на $0,74 (1,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник их цена выросла на $1,24 (3,1%) - до $40,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,99 (2,58%) - до $37,39 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,26 (3,4%) - до $38,38 за баррель.

Во вторник поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%. По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот. По мнению аналитика Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, которого цитирует MarketWatch, эта встреча "позволит увидеть настроения в ОПЕК+".

В то же время обеспокоенность вызывает рост новых случаев заболевания в Пекине. За истекшие сутки в китайской столице выявлены 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

"Рост (нефтяных цен - ИФ) был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts. - Рынку напомнили об ущербе, который пандемия нанесла нефтяному рынку и который МЭА назвала крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времен Второй мировой войны".

В среду трейдеры также ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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