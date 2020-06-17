Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник на статданных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Розничные продажи в США в прошлом месяце подскочили на 17,7% по сравнению с апрелем, сообщило министерство торговли страны. Это рекордный подъем показателя за все время ведения расчетов. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что недорогой и уже применяемый препарат дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой коронавируса, пишет CNBC. Как отметил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, это "пока единственный препарат, который помогает снижать смертность, причем снижает ее значительно".

Помимо этого, оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн. Инвесторы также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США". Глава ФРС заявил, что реализация программы покупки облигаций американских компаний будет зависеть от реакции рынка. "Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал он.

Вместе с тем фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и ряде других стран. Мировые фондовые рынки отыграли основную часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики. Между тем аналитики предупреждают, что рост рынков может быть слишком быстрым и слишком существенным. Японский индекс Nikkei 225 снизился 17 июня на 0,52%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,3%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 растет на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть в среду снижаются после уверенного роста накануне. Трейдеры следят за новостями о росте новых случаев заражения коронавирусом в Пекине, а также ожидают публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $40,52 за баррель, что на 1,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник их цена выросла на 3,1% - до $40,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 1,5% - до $37,8 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на 3,4% - до $38,38 за баррель.

Во вторник поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с. Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в отчете МЭА. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%. По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,875 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,649 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 694,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,6%), "РЖД-001P-16R" (+0,45%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-1,06%), "РЖД-001P-17R" (-0,62%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НГК "Славнефть" завершила размещение 10-летних бондов серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 26 мая. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Купоны квартальные, по выпуску запланирован call-опцион через 1 год по цене 100% от номинала.

Росэксимбанк завершил размещение 10-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 5 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта. Банк 17 июня планирует собирать заявки на 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 140 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Дата техразмещения будет объявлена позднее.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) завершила размещение 10-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны полугодовые.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" снизило ориентир ставки 1-го купона ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей до 5,90-6,05% годовых с 6,00-6,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,04-6,19% годовых. Сбор заявок на облигации проходит с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Выпуск гасится 28 мая 2049 года. Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.

ООО "Джи-групп" (Казань) 18-19 июня проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-01 на сумму 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет около 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Купоны квартальные. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 7-12-го купонов. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 июня.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует провести 19 июня сбор заявок на облигации серии 003Р-01 номинальным объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Предварительная дата техразмещения двухлетнего выпуска - 25 июня. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

ВБРР перенес ориентировочную дату сбора заявок на 5-летние бонды серии 001Р-05 с офертой через 2,5 года объемом 5 млрд рублей с первой на вторую половину июня. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

"Гидромашсервис" во второй половине июня планирует собирать заявки на 10-летние бонды серии БО-02 с офертой через 3 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-12-го купонов облигаций 35-й серии в размере 4% годовых. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

ООО "Агронова-Л" установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,75% годовых. Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, по бумагам 6 июля предстоит оферта.

Западно-Сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк (MOEX: ZAPK)) приобрел по оферте 549,92 тыс. облигаций серии БO-П01 на общую сумму 550 млн 409 тыс. 428 рублей с учетом накопленного купонного дохода. На момент размещения объем выпуска в обращении составлял 917,545 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 60% выпуска. С учетом выкупленных в июне прошлого года 20% банк в общей сложности выкупил 80% облигаций БO-П01. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей завершилось в августе 2018 года, эмитент реализовал бумаги на 917,545 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставки 5-8-го купонов - 7,6% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Стройжилинвест" допустило технический дефолт по облигациям серии БО-01, не исполнив обязательства по выплате 11-го купона на 11 млн рублей, и назначил собрание владельцев облигаций на 2 июля. В качестве причины неисполнения обязательства указано следующее: "проведение реструктуризации облигационного займа путем заключения соглашения о новации соответствующих обязательств. Предполагается полное прекращение обязательств по биржевым облигациям непосредственно после проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций новацией, которое назначено на 2 июля 2020 года". Общий размер обязательства в денежном выражении с учетом обязательства по выплате 11-го купона составляет 13,749 млрд рублей.