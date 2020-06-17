Дальнейших драйверов роста российской валюты по отношению к доллару нет - "Алор Брокер"

Дальнейших драйверов роста российской валюты по отношению к доллару нет, закрытие "лонгов" по рублю будет приводить к снижению курса, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Российская валюта во вторник не решилась участвовать в общем росте. Отчасти это связано с начавшимся во второй половине дня усилением доллара на мировой арене. Частично слабость рубля можно объяснить ожиданием снижения ставки Банка России: ранее этот фактор в котировки российской валюты заложен не был, - отмечает аналитик компании Алексей Антонов . - Настораживает и то, что в предыдущие несколько недель на западных площадках наблюдался рост открытых позиций по рублю, но пара доллар/рубль так и не смогла пройти отметку 68. Дальнейших, даже краткосрочных, драйверов роста российской валюты нет, поэтому вполне логичным выглядит закрытие "лонгов" по рублю, что будет приводить к снижению курса российской валюты".

В среду с утра на малоликвидном пока рынке Форекс рубль стабильный, но в дальнейшем специалист "Алор Брокер" ждет его ослабления выше отметки 70.