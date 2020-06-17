Особых поводов для роста акций нет - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы в среду утром не показывают внятной динамики, более процента теряет нефть, оставаясь, чуть выше отметки 40 долларов за баррель. Данная ситуация, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, сулит открытие российских торгов в районе закрытия вторника. Индекс Мосбиржи закрылся посередине боковика с границами 2700-2810 пунктов, но в среду при ухудшении внешнего фона вполне возможно движение к поддержке, которая уже пробивалась и теперь не имеет прежней силы.

"Лучше рынка" в среду обещают быть бумаги черных металлургов, слабо росшие накануне и ждущие поддержку от девальвации рубля, отмечает в своем комментарии А. Антонов.