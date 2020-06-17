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17 июня 2020 года 09:34
Особых поводов для роста акций нет - "Алор Брокер"
Американские фьючерсы в среду утром не показывают внятной динамики, более процента теряет нефть, оставаясь, чуть выше отметки 40 долларов за баррель. Данная ситуация, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, сулит открытие российских торгов в районе закрытия вторника. Индекс Мосбиржи закрылся посередине боковика с границами 2700-2810 пунктов, но в среду при ухудшении внешнего фона вполне возможно движение к поддержке, которая уже пробивалась и теперь не имеет прежней силы. "Лучше рынка" в среду обещают быть бумаги черных металлургов, слабо росшие накануне и ждущие поддержку от девальвации рубля, отмечает в своем комментарии А. Антонов.
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17 июня 2020 года 19:37
Рубль вечером продолжает умеренно снижаться к доллару и подрастать к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 17 июня. Доллар умеренно растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.17 июня 2020 года 19:23
Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за нефтью и Америкой, упал Аэрофлот на слухах о допэмиссии
Москва. 17 июня. Попытки роста рынка акций РФ в среду завершились распродажами на фоне просевшей нефти и индексов в США из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19; подросли бумаги АФК "Система" на новостях о планах допэмиссии акций компании. читать дальше
.17 июня 2020 года 18:49
Москва. 17 июня. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные после заметного роста накануне на фоне снижения у глобальных инвесторов оптимизма в отношении быстрого восстановления мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 июня 2020 года 18:25
Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов
Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Банк России в апреле 2020 года снизил ключевую ставку на 50... читать дальше
.17 июня 2020 года 17:39
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Adobe Systems, отмечая, что они относительно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии инвесткомпании. "Несколько лет назад Adobe кардинально... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:56
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения Яндекса в индекс MSCI Russia в рамках августовского пересмотра
"БКС Глобал Маркетс" ожидает включения "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia в рамках очередного квартального пересмотра, итоги которого будут объявлены в ночь с 12 на 13 августа 2020 года по московскому времени, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:47
Рост числа запросов о кольцах с бриллиантами в Google говорит об оживлении рынка алмазов - "БКС Глобал Маркетс"
Рост числа запросов в Google о кольцах с бриллиантами может свидетельствовать о накоплении отложенного спроса и грядущем восстановлении алмазного рынка, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян. "Популярность запроса "кольцо с бриллиантом" в... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:39
лагодаря высокому спросу на ОФЗ рубль, вероятно, сможет до пятницы удержаться на достигнутых уровнях, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине среды не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. К... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:16
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6,5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как говорится в обзоре, прогнозная цена депозитарных... читать дальше
.17 июня 2020 года 16:00
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать V-образного восстановления американской экономики и пересматривают прогноз по росту ВВП США до минус 3,6% на 2020 год и плюс 4,0% на 2021 год, сообщается в комментарии. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7%, что намного выше консенсус-прогноза,... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:45
Москва. 17 июня. Доллар повышается, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.17 июня 2020 года 15:37
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира", относительная доходность которой должна составить 15% до конца августа, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. "АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) во... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды пытались подняться, но вновь не удержались выше сопротивлений 2760 и 1250 пунктов соответственно, что в очередной раз подчеркивает неуверенность "быков", констатирует в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С учетом того, что во... читать дальше
.17 июня 2020 года 15:02
Рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. - Райффайзенбанк
Судя по динамике объемов размещений (раньше было более 100 млрд руб., а на последнем аукционом дне было продано всего 50 млрд руб.), рынок ОФЗ утратил момент ценового роста, который может вернуться на рынок лишь в случае снижения ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в эту пятницу с однозначным... читать дальше
.17 июня 2020 года 14:32
Аналитики "ВТБ Капитала" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза, изменив прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы включили в модель компании последние... читать дальше
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