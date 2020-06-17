Индекс Мосбиржи снизится на открытии торгов среды - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи снизится на открытии торгов среды, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 0,3-0,8%, в районе 2725-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона, которое носит коррекционный характер. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с вечерней публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.