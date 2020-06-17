Давление на Brent в среду утром могут оказать данные от API - ГК "ФИНАМ"

Давление на цену фьючерсного контракта Brent в среду утром могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США, говорится в ГК "ФИНАМ".

Котировки Brent по итогам торгов вторника выросли на 2,37% и закрылись на $40,76, констатирует аналитик компании Сергей Дроздов. Росту способствовали прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на рекордные на 5,7 миллиона баррелей в сутки, и экспертные оценки Bloomberg, исходя из которых экспорт нефти из Саудовской Аравии в США во второй половине июня и в июле может опуститься до минимума за 35 лет.

Однако на старте торгов в среду давление на цену фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США на 3,85 миллиона баррелей, отмечает Сергей Дроздов. Позже игроки переключат свое внимание на данные Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.