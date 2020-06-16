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16 июня 2020 года 19:40

Рубль вечером дешевеет к доллару и растет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 16 июня. Доллар повышается, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за движением евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 69,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,46 руб./EUR1, подешевев на 26,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,3 копейки - до 73,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах на вечерних торгах вслед за евро к доллару на глобальном рынке. Американская валюта резко выросла к большинству мировых валют на фоне полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Глава ФРС признал, что, несмотря на появление признаков улучшения ситуации, возросший уровень безработицы и волна разорений малых предприятий в результате пандемии коронавируса могут нанести экономике значительный долгосрочный ущерб.

"Пока общество не будет уверено, что заболевание удалось взять под контроль, полное восстановление маловероятно", - сказал он, отметив, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".

По словам Пауэлла, меры прямой государственной помощи могут "не только поддержать домашние хозяйства и бизнес, но и ограничить затяжной ущерб экономике". "Чем дольше длится кризис, тем выше вероятность затяжного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и закрытия бизнеса", - добавил он.

Глава ФРС выразил обеспокоенность последствиями кризиса для малого бизнеса. Он подчеркнул, что малые и средние предприятия являются "сердцем" американской экономики. "Если малое и среднее предприятие становится банкротом из-за медленного восстановления экономики, мы теряем больше, чем просто предприятие", - сказал глава ФРС.

Он также отметил, что нынешний экономический спад может обострить проблему неравенства в стране, поскольку "домохозяйства с низким уровнем доходов столкнулись с самым сильным падением занятности, а потеря рабочих мест среди афроамериканцев, испаноговорящих жителей и женщин была выше, чем в других группах".

Помимо этого, Пауэлл заявил, что регулятор будет сохранять процентные ставки ниже нуля, пока не будет уверенности в том, "что экономика пережила недавние события и находится на пути к максимальной занятости и ценовой стабильности".

По прогнозу Пауэлла, инфляция в США в течение "некоторого времени" будет ниже целевого уровня регулятора в 2%.

В среду Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Цены на нефть растут вечером во вторник, так как трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи и перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,11% - до $40,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,51% - до $37,62 за баррель.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн баррелей в сутки в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки в 2021 году. При этом МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в следующем году на 5,7 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот, сообщает Reuters.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, после резкой коррекции в прошлый предпраздничный четверг внутренний валютный рынок в течение значительной части вторника демонстрировал оптимизм. "Уверенности покупателям рисковых активов, включая рублевые, в первой половине дня придавало решение ФРС о начале выкупа корпоративного долга и планы Трампа инвестировать дополнительно до $1 трлн в инфраструктуру. Нефть после коррекции с максимумов в $43 за баррель Brent торгуется в районе $40. Хотя переполненность нефтяных хранилищ сохраняется, решения Ирака и Саудовской Аравии по сокращению добычи и, соответственно, поставок оказывают котировкам поддержку. Пара "доллар-рубль" отошла от локальных минимумов вблизи 68 руб./$1 и торгуется недалеко от 70 руб./$1. Основными факторами для рубля по-прежнему является пятничное заседание ЦБ (мы полагаем оправданным снижение ставки на 50 б.п.), а также геополитическая обстановка и процесс выхода из карантина", - отметил Хомяков.

"После уверенного снижения пары "доллар-рубль" днем ранее "медведям" во вторник не удалось развить свой успех, чему препятствовала ситуация на международном валютном рынке, где американская валюта перешла к уверенному росту в ходе вечерних торгов. При этом в ближайшие дни доллар вновь может оказаться под давлением, что удержит его в диапазоне 67,5-70 руб./$1. В случае же существенного улучшения внешней конъюнктуры мы ожидаем попыток тестирования американской валютой нижней границы данного коридора", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июня на 64,26 копейки, до 69,7524 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,17 копейки, до 79,0434 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 71,64 копейки по отношению к понедельнику и составил 69,5984 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 60,61 копейки и составил 69,6015 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 547,064 млн, из которых $700,582 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 846,482 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,66 копейки, до 78,941 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 40,65 копейки и составил 78,654 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR679,266 млн, из которых EUR78,941 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR500,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 320 млрд рублей (при лимите 1 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 819,5 млрд рублей) в среднем по ставке 5,24% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 июня, банки разместили 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 16,8 млрд рублей) в среднем по ставке 5,41% годовых.

ЦБ РФ 11 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,2 млрд рублей. 9 июня ЦБ РФ продал валюту на 10,3 млрд рублей, 8 июня - на 10,1 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором будет рассматриваться вопрос уменьшения ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 8 б.п. - до 5,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 9 б.п. - до 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 7 б.п. - до 5,36%, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 5,38% годовых.

"На локальном межбанковском рынке Банк России несколько сократил лимит на недельном депозитном аукционе (до 1,32 трлн рублей против 1,46 трлн рублей неделей ранее). Банки проявили повышенный интерес к размещению недельных средств, и объем в заявках более чем вдвое превысил лимит ЦБ, так как средства предстоит вернуть уже после заседания регулятора в пятницу, на котором ожидается снижение ключевой ставки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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