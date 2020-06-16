Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром, немного сбавив темпы подъема к вечеру вместе с нефтью

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после известий о расширении Федрезервом США программы стимулирующих мер для более активного восстановления экономики после пандемии COVID-19, также поддержку оказала неплохая макростатистика из США за май; индексы к закрытию торгов сбавили темпы подъема вместе с нефтью.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2748,3 пункта (+1,1%, днем индекс поднимался к 2780 пунктам), индекс РТС - 1242,72 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,6%.

Доллар подрос до 69,68 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), просели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%, до 39,92 рубля; дивиденд за четвертый квартал 2019 года - 1,507 рубля), также снизились акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, во вторник российский фондовый рынок восстанавливал позиции на улучшении внешнего фона. Поддержку акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше $40 и предпринимает попытки закрепиться над ним. Плюс к этому выросли западные площадки, что также способствовало покупкам. Благодаря улучшению внешнего фона "быкам" удалось удержать индекс МосБиржи выше 2700 пунктов. Уход ниже этой отметки подтвердил бы пробой тренда восстановления, прошедший на прошлой неделе, и говорил бы в пользу усиления коррекционных тенденций. Однако пока у рынка остаются шансы на возобновление восходящей динамики.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рост рынка акций РФ во вторник обусловили два события. Во-первых, ФРС продолжает доказывать свою приверженность количественному стимулированию, смягчив доступ к программе экстренного финансирования корпоративного долга. Во-вторых, Международное энергетическое агентство улучшило прогноз спроса на нефть в текущем году на 500 тыс. б/с (до 91,7 млн б/с). Последнее наиболее сильно сказалось на акциях нефтегазового сектора. Также активно дорожали металлурги на новостях об инфраструктурных проектах в США и Китае, что должно улучшить глобальную конъектуру рынка. Лишь в бумагах ММК зафиксирована просадка на дивидендном разрыве. Однако говорить о безбрежном оптимизме было бы преждевременно, так как существенный рост происходил на пониженных объемах.

В рубле сдержанная реакция может базироваться на ожиданиях решения ЦБ РФ, поскольку на рынке нет единого мнения по поводу изменения ставки. Часть аналитиков склоняется к умеренному смягчению на 50 базисных пунктов, но часть все же ждет агрессивного снижения ставки на 100 базисных пунктов. В последнем случае можно будет предположить, что регулятор далее возьмет паузу в изменениях денежной политики. В то же время ряд заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной говорят о том, что большей поддержкой пользуется план постепенных действий. Таким образом, на рынке нет сомнений в снижении ставки, но есть неопределенность в масштабах решения.

Мировые рынки отреагировали бурным оптимизмом на решение ФРС по доступности программы финансирования корпоративного долга. Специалисты МЭА предупреждают, что восстановление спроса до прежних значений вряд ли возможно до конца 2022 года. Также отмечается, что выполнение соглашения по ограничению добычи в ОПЕК составило в мае 89%, общее снижение с учетом всех участников составило 9,4 млн б/с, а общее сокращение предложение нефти в мире сократилось на 12 млн б/с. В 2021 году МЭА ожидает мощное восстановление спроса на 5,7 млн б/с. Улучшение прогнозов по нефти может стать поводом для закрепления цены Brent выше $40 за баррель.

В США индексы растут после выхода сильной статистики по розничным продажам за май. Похоже, что рынок готов полностью абсорбировать свой страх прошлой недели. На фоне оптимизма под давлением вновь оказалось золото, а нефть готова продолжить рост, поскольку повышение потребительской активности также говорит об увеличении потребления топлива. Позже вечером еще состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который продолжит говорить о безграничной поддержке финансового рынка со стороны регулятора, считает Кочетков.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Константина Карпова, российский рынок акций вырос после того, как ФРС объявила о расширении программы покупки корпоративных облигации на рынке США. Администрация президента США готовит предложения по инвестициям в инфраструктуру почти $1 трлн. Такие планы Трамп излагал еще до пандемии, а сейчас расходы на инфраструктуру могут оказаться существенным подспорьем в восстановлении экономики.

Вливание ликвидности на финансовый рынок и обещания увеличения госрасходов оказали поддержку глобальным рынкам. Есть также признаки потепления отношений США и Китая, хотя выводы делать пока преждевременно. Американские власти смягчили правила для китайских авиакомпаний в ответ на послабления со стороны Пекина. Также американским компаниям упростили ведение бизнеса с Huawei, но только в рамках работ по стандартизации.

В хорошем "плюсе" торговались акции электроэнергетики во главе с "РусГидро". Среди металлургов в лидерах роста оказались акции "Норникеля" на сообщениях о прохождении критического этапа в ликвидации аварии с разливом топлива в Красноярском крае. Сменить тренд на нисходящий может новый всплеск заболеваемости коронавирусом, осложнения отношений США и Китая. Макроэкономическая статистика за май и июнь теперь будет преимущественно поддерживать рост, свидетельствуя о прохождении пика спада в экономике, считает Карпов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мобильных телесистем" (328 рублей) во вторник получили фундаментальную поддержку после подтверждения кредитного рейтинга компании агентством S&P на уровне "ВВ+". С технической точки зрения бумаги во второй половине мая приостановили среднесрочное повышение, но все еще удерживаются выше важной поддержки 315 руб., что позволяет рассчитывать на возобновление более уверенного повышения. В краткосрочной перспективе имеет смысл сохранять "длинные" позиции до пробоя поддержки 323,5 руб., а в среднесрочной - 315 руб. Наращивать "лонги" следует после закрепления сначала выше 332,5 руб., а далее - выше 340 руб. с целевым диапазоном роста 350-353,05 руб., считает аналитик.

Торги в США начинались ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня. Изначально во вторник инвесторов порадовали данные о скачке розничных продаж США в мае. Затем, однако, вышла не очень сильная статистика по промпроизводству. Глава ФРС Джером Пауэлл при этом подчеркнул сохранение высокой неопределенности относительно сроков и силы восстановления американской экономики.

В среду нефтяной рынок сможет оценить прогнозы ОПЕК, а также еженедельные данные по запасам в США. От последних позитивных для "быков" новостей не ожидается. Отчет Минэнерго, по средним прогнозам, может показать скачок запасов черного золота на 5,72 млн баррелей и тем самым вызвать нисходящую коррекцию на рынке.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от краткосрочных сопротивлений 2760 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Такая динамика и возросшая волатильность предупреждают о сохранении неуверенности на рынке и преждевременности масштабных покупок. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2700-2800 пунктов, считает Кожухова.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,4% после известий о решении Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

Покупки с использованием индексного подхода, как сообщается, дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).

Во вторник на новостях от ФРС выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 подскочил на 4,9%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 2,9-3,4%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 1,9% и превысил 3125 пунктов).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики и подтвердил, что по-прежнему не намерен ограничивать выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). В апреле он отменил лимит, ограничивавший выкуп госбумаг суммой в 80 трлн иен ($745 млрд) в год.

Во вторник Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен.

В США во вторник вышла неплохая статистика за май. Розничные продажи подскочили на рекордные за все время ведения расчетов 17,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 8%. В то же время промпроизводство в США в мае выросло на 1,4% при ожидавшемся повышении на 2,8-3%.

На нефтяном рынке цены во вторник также растут, подогретые прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА); цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $1,4 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $40,22 за баррель (+1,3% и +2,6% в понедельник), августовская цена WTI - $37,69 за баррель (+0,7% и +2,4% в понедельник).

МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с, говорится в отчете организации. Согласно прогнозам агентства, глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. При этом МЭА считает, что спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией - Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США, в минувшее воскресенье, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+30% и +9,4% "префы"), обновившие максимумы бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+21,3%, до 11,08 рубля; максимум дня и новый пик - 12,48 рубля), акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+18,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,9%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,2%), ГДР TCS (+5%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,1%).

Акции НМТП подскочили на новостях о дивидендных выплатах за прошедший год - совет директоров рекомендовал выплатить 1,35 рубля на акцию. Годовое собрание акционеров НМТП в заочной форме состоится 17 июля. Реестр акционеров для выплат дивидендов закроется 28 июля, общая сумма дивидендов НМТП в случае их утверждения составит 26 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-6,3% и -7,5% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,8% и -5,9% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,225 млрд рублей (из них 13,981 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 8,704 млрд рублей - на "Норникель").