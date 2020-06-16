16 июня 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений Федрезерва США о новых мерах поддержки. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 57 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 июня и составила 115,77% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (снижение на 18 пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК опустилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,5 базисных пункта и составила 102,545% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 18 пунктов и составил 173 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 243 базисных пункта - до 142,12% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пункта и составила 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 245 базисных пунктов - до 137,03% от номинала (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 3,24% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 80 базисных пунктов - до 114,72% от номинала, что соответствует доходности 2,1% годовых (снижение на 13,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 30 базисных пунктов, до 110,92% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта - до 1,415% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 219 базисных пунктов - до 133,46% от номинала (доходность снизилась на 10,5 пункта и составила 3,355% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 60 базисных пунктов, до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 2,27% годовых).
"После почти недельной отрицательной коррекции цен сегодня инициатива на мировых долговых рынках полностью перешла к игрокам на повышение. Выросли котировки еврооблигаций практически всех emerging markets, что привело к снижению доходностей суверенных бумаг в среднем на 10-12 базисных пунктов. Возвращению спроса глобальных инвесторов на рисковые активы способствовали как заявления американского Федрезерва относительно новых мер поддержки экономики, пострадавшей от введенных ранее карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, так и возобновившийся рост нефтяных цен", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Поддержку мировым рынкам капитала оказало решение Федеральной резервной системы США о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд. В пресс-релизе регулятора говорится, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей". Покупки с использованием индексного подхода, как сообщается, дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).
Опубликовано: /Финмаркет/
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