Пока у рынка акций остаются шансы на возобновление восходящей динамики - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок во вторник восстанавливал позиции на улучшении внешнего фона, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 40 долларов и предпринимает попытки закрепиться над ним. Плюс к этому, активно растут западные площадки, что также способствует покупкам в наших бумагах.

Так, к вечеру в Европе основные индексы прибавили в пределах 3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,3%. На таком фоне к 18:10 индекс МосБиржи вырос на 1,1%, вплотную подойдя к отметке 2750 пунктов. Лидерами торгов выступают акции ЛСР и РусГидро, прибавившие более 3,3%. Из высоколиквидных бумаг выдели Норильский Никель и Лукойл, рост которых составляет порядка 2,2%. Хуже рынка торговались Детский Мир и ММК, потери которых составили 2,1% и 1,7% соответственно.

"Благодаря улучшению внешнего фона "быкам" удалось удержать индекс Мосбиржи выше 2700 пунктов. Уход ниже этой отметки подтвердил бы пробой тренда восстановления, прошедший на прошлой неделе, и говорил бы в пользу усиления коррекционных тенденций. Однако пока у рынка остаются шансы на возобновление восходящей динамики", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.