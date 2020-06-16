ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции Аэрофлота и устанавливает целевую цену на уровне 97,7 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Евсина.

"Мы ожидаем, что глобальная индустрия авиаперелетов будет восстанавливаться от эпидемии коронавируса в течение нескольких лет, достигнув докризисных объемов в 2022 г., - отмечает И. Евсин. - Тем не менее, недостаточная развитость рынка в России способна ускорить восстановление отрасли ввиду эффекта низкого старта. Таким образом, мы ожидаем, что уже в 2021 г. российский рынок достигнет уровня 2019 г., а Аэрофлот станет главным бенефициаром данного роста. Для оценки справедливой стоимости акций Аэрофлота мы использовали 5-летнюю DCF-модель с WACC 13,6%. Мы исходили из реалистичных предпосылок на 2020 г., а именно падения предельного пассажирооборота в 2020 г. на 37,5% при уровнях занятости кресел, близких к историческим средним. Мы устанавливаем целевую цену на уровне 97,7 руб. с рекомендацией "Покупать"".