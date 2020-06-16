Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря укреплению нефти и позитиву на внешних рынках

Москва. 16 июня. Доллар и евро после роста на старте торгов перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем; рубль развернулся вверх и немного дорожает к бивалютной корзине благодаря укреплению цен на нефть и позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 69,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,62 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,54 копейки - до 73,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июня на 64,26 копейки, до 69,7524 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,17 копейки, до 79,0434 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после утренней просадки и повышается к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка позитивно реагируют на возобновившую рост нефть и укрепление других валют emerging markets. Основной импульс покупкам рисковых активов придало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

В пресс-релизе регулятора, опубликованном накануне вечером, говорилось, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей".

Рынки ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом перед Конгрессом США. Глава американского центробанка выступит перед банковским комитетом Сената во вторник и в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду.

В то же время рынки ограничивают активность в связи с опасениями второй волны коронавируса. За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом. Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию.

Цены на нефть после небольшого утреннего снижения возобновили позитивную динамику и растут второй день подряд: трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия карантинных ограничений.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,96% - до $40,5 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,74% - до $38,08 за баррель.

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 86%, страны не-ОПЕК - на 94%.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн баррелей в сутки в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки в 2021 году. При этом МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в следующем году на 5,7 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот, сообщает Reuters.

"Поддержку всему блоку рисковых активов оказали сообщения о том, что ФРС США увеличит программу покупок облигаций американских компаний и станет покупать корпоративные облигации на вторичном рынке. При этом рубль накануне был в числе лидеров валютного рынка среди валют развивающихся стран. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает комфортная ситуация на нефтяном рынке, где фьючерсы на нефть Brent находятся выше $40 за баррель. Минфин сегодня объявит параметры намеченных на среду аукционов ОФЗ, однако, как мы неоднократно отмечали, размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку российской валюте в условиях сокращения спроса нерезидентов на российские облигации. Напомним, что в пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Мы ожидаем ее снижения сразу на 100 б.п. в условиях слабого инфляционного давления и повышенной неопределенности, связанной с внутренним спросом", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российские активы продолжают следовать за мировыми трендами - динамику рубля в последние недели определяли цены на нефть, которые, в свою очередь, следуют за прочими высокодоходными активами. Сегодня российская валюта торгуется вблизи 69,5 руб./$1, мы не видим перспектив для ощутимых движений и ожидаем консолидации в диапазоне 69-70,5 руб./$1. Ориентиром для фондового рынка останется динамика на мировых площадках, здесь мы можем увидеть возврат к росту на фоне стимулов ФРС", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Во вторник основные мировые индексы на финрынках демонстрируют уверенный рост, отражая усиление аппетита глобальных инвесторов после решения ФРС о расширении программы выкупа облигаций американских компаний. Вместе с фондовыми индексами растут и котировки нефти, прибавлявшие к середине дня почти 2% по марке Brent. Несмотря на это, рубль в первой половине дня демонстрировал снижение, которое шло вразрез с общим усилением аппетита к риску и, по всей видимости, могло быть вызвано причинами локального характера (например, из-за усиления спроса на валюту со стороны отдельных игроков или технической коррекции после роста накануне, когда отечественная валюта выглядела явно лучше других валют EM). Впрочем, в целом ситуация на валютных площадках EM выглядела неоднозначной, так как инвесторы продолжают испытывать тревогу в отношении рисков второй волны пандемии. Так, к середине дня небольшой плюс демонстрировали валюты Мексики и ЮАР, тогда как валюты Индии и Аргентины снижались", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 16 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 320 млрд рублей (при лимите 1 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 819,5 млрд рублей) в среднем по ставке 5,24% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 июня, банки разместили 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 16,8 млрд рублей) в среднем по ставке 5,41% годовых.

ЦБ РФ 11 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,2 млрд рублей. 9 июня ЦБ РФ продал валюту на 10,3 млрд рублей, 8 июня - на 10,1 млрд рублей.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу, на котором будет рассматриваться вопрос уменьшения ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 8 б.п. - до 5,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 9 б.п. - до 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 7 б.п. - до 5,36%, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 5,38% годовых.