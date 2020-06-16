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16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря на это, накопленные за первые пять месяцев года запасы нефти и нефтепродуктов продолжат оказывать давление на цены, препятствуя их быстрому росту. В наиболее благоприятном сценарии даже при увеличении квот ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки с августа 2020 года товарные запасы начнут быстро сокращаться, и избыток, накопленный в январе-мае, снизится наполовину в первом квартале 2021 года и до нуля в четвертом квартале 2021 года. Однако этот сценарий подразумевает отсутствие новых крупных вспышек COVID-19, замедляющих выздоровление спроса, и медленное и неполное восстановление добычи за пределами ОПЕК+", - пишет эксперт. При этом Кокин полагает, что уровень потребления нефти конца 2019 года будет достигнут только к концу 2021 года, а возможно, что и еще позже. Медленное восстановление спроса - сценарий, на который ОПЕК+ уже не сможет ответить новыми сокращениями, подчеркивает аналитик. По его мнению, скорее всего, будет только продление еще на несколько месяцев - например, до конца 2020 года - существующих квот. Однако в этом сценарии маловероятен и рост добычи вне ОПЕК+, угрожающий возвращением рынка к профициту, поскольку ценовые стимулы будут недостаточны для роста инвестиций в отрасль, добавляет он. "Мы полагаем, что при медленном росте спроса цена нефти марки Brent может оставаться в диапазоне $30-40 за баррель и после 2021 года", - говорится в обзоре. Между тем, как считает Кокин, более трудным вызовом для ОПЕК+ стал бы, наоборот, быстрый рост цен до уровней, которые стимулировали бы возвращение добычи в США и Канаде к уровням начала 2020 года, то есть рост цен на нефть марки Brent выше $50-55 за баррель. "Ответом ОПЕК+ может стать рост добычи с целью вернуть цену Brent в диапазон $40-50 за баррель. Как показывает опыт, угроза ценовой войны может вызвать паническое краткосрочное падение цен. Поскольку минимальная цена нефти, требуемая инвесторами и кредиторами сланцевых компаний, в настоящее время несколько выше, чем в 2015-2016 годах, вероятность успеха Саудовской Аравии и ее сателлитов в такой войне также повысилась", - пишет аналитик. "В любом из описанных сценариев мы не надеемся на возвращение цен на нефть к уровням 2019 года и начала 2020 года в ближайшие годы. Это было бы теоретически возможно, если бы мировой спрос не только восстановился, но вернулся бы к росту на 3-4% в год, а часть мощностей добычи была бы окончательно выведена из эксплуатации. Не только накопленные запасы нефти и нефтепродуктов, но и свободные мощности добычи сейчас беспрецедентно велики. В одной ОПЕК они составляют по нефти не меньше 6 млн баррелей в сутки, а в целом в мире - не меньше 10 млн баррелей в сутки, или 11-12% текущей добычи. Возможно, при сохранении низких цен в 2021-2022 годах часть этих мощностей выйдет из строя, но в среднесрочной перспективе они также будут угнетающе действовать на цены", - полагает Кокин.
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