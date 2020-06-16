ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "РусГидро" и повышает их целевую цену.

""РусГидро" проявила устойчивость к кризису и теплой зиме. Выработка повысилась в 1К 2020 на 19% г/г. Прибыль акционеров выросла на 55% г/г, до 24,7 млрд руб., EBITDA - на 27% г/г, до 34,0 млрд руб. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" и повышаем целевую цену. Полная доходность может составить 20%", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых.

По оценкам экспертов ГК, компания может выйти в 2020 году на прибыль 55 млрд руб., что подразумевает выплату рекордного дивиденда 2020П 0,058 руб. с доходностью 8%. Факторы роста - повышение выработки, в том числе за счет новых мощностей, ввод нового ДПМ объекта (Зарамагская ГЭС-1), улучшение рентабельности ТЭС. Рост котировок HYDR также позволит отразить финансовый доход вследствие уменьшения форвардного обязательства.

"Одним из ключевых драйверов роста с этого года станет дальневосточный сегмент. - подчеркивает Н. Малых. - Объемные списания по основным средствам, которые ограничивали интерес инвесторов к кейсу HYDR, должны пойти на спад с этого года с завершением крупных инвестиционных проектов в ДФО. Новые 5-летние тарифные решения для дальневосточных ТЭС с июля этого года позволят улучшить рентабельность активов. Кроме того, потребление на Востоке, где генкомпания вводит новые мощности, растет опережающими темпами в отличие от остальных регионов. За первые 5 месяцев потребление в ОЭС Востока повысилось на 3,5%".

"РусГидро" - одна из крупнейших энергетических компаний России и мира с установленной мощностью 39,4 ГВт. На гидрогенерацию приходится около 77% мощностей.