Справедливая доходность нового выпуска ALRSRU 27 находится в диапазоне 3,10-3,20% - БКС Глобал Маркетс

Справедливая доходность нового выпуска ALRSRU 27 находится в диапазоне 3,10-3,20%, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"АЛРОСА" начала маркетинг новых 7-летних долларовых еврооблигаций, констатируют аналитики "БКС Глобал Маркетс". Рейтинговые агентства подтвердили рейтинги со "стабильным" прогнозами даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры.

"Обращающийся ALRSRU 24 (YTM 2,57%) торгуется с премией около 75 б.п. к суверенной кривой – лишь немного выше бумаг "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB) и НЛМК (Baa2/BBB-/BBB). Мы считаем справедливой доходность нового ALRSRU 27 в диапазоне 3,10-3,20% (+80 б.п. к суверенной кривой), что предполагает премию около 10 б.п. к GAZPRU 27", - указывают специалисты компании.

Кредитный профиль "АЛРОСА" остается одним из самых сильных среди корпоративных эмитентов в России даже на фоне ухудшения ситуации на рынке алмазов, отмечают в "БКС Глобал Маркетс". "АЛРОСА" – крупнейший в мире производитель алмазов с долей рынка 27% в 2019 г. 66%-ная доля компании принадлежит государству (правительство России, Республика Якутия и местные структуры). Компания продолжает демонстрировать высокую рентабельность по EBITDA (48,4% в 1К20) и генерирует положительный FCF ($328 млн в 1К20). Соотношение Чистый долг/EBITDA в 1К20 составило 0,7х, в то время как риски рефинансирования выглядят низкими, поскольку краткосрочный долг ($756 млн) покрыт денежными средствами и эквивалентами (1,5х) при объеме невыбранных кредитных линий – $3,2 млрд.