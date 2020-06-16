Утренние прогнозы: позитивные настроения

По мнению аналитиков, во вторник можно ждать позитивного старта фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может попытаться приблизиться к отметке 2800 пунктов.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы ждем, что во вторник-среду позитивные настроения на мировых рынках сохранятся, но по-прежнему консервативно смотрим на мировые рынки на горизонте до конца месяца, опасаясь возврата коррекционных настроений ввиду высокой степени экономической неопределенности и не снятых геополитических рисках. Ждем, что во вторник индекс Мосбиржи вслед за мировыми рынками сможет продемонстрировать уверенный рост и попытается приблизиться к отметке 2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций сумел удержать в понедельник технически важную отметку 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, потеряв по итогам дня всего 0,9%. Причем вечерний рост фондовой Америки отыгран далеко не полностью. Учитывая, что во вторник с утра американские фьючерсы подрастают на 1,3-1,8%, ждем мощного открытия отечественных торгов акциями".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2730-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное вечернее улучшение настроений на рынке акций в США. Позднее он может временно стабилизироваться вблизи отметки 2750 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно было бы назвать однозначно позитивным, но некоторую долю сомнения предоставляет нефть, которая устранилась от участия в дальнейшем "праздновании" расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС. В остальном промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае. Индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют. Вероятно, что на открытии отечественный рынок попытается расти за счёт бумаг металлургов, которые традиционно чувствительны к новостям об инфраструктурном строительстве".