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16 июня 2020 года 11:28

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует перепроданный ранее Норникель

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ утром во вторник возобновил рост вслед за мировыми площадками и нефтью после известий о расширении Федрезервом США программы стимулирующих мер для более активного восстановления экономики после пандемии COVID-19, лидируют в подъеме перепроданные ранее акции "Норникеля".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2756,49 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1244,57 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 69,78 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3% и +1,8% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%, до 39,935 рубля; дивиденд за четвертый квартал 2019 года - 1,507 рубля), также просели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным: промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае, индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют, также продолжает попытки роста нефть на фоне расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС США.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи во вторник попытается вернуться в зону 2750-2800 пунктов и закрепиться там.

Настроения на рынках заметно улучшились на фоне решения ФРС дополнить реализуемые программы стимулирования: регулятор объявил о распространении программы выкупа корпоративных облигаций на более широкий класс бумаг и начале применения индексного подхода, а также, как и планировалось, запустил программы кредитования более крупного бизнеса (до 15 тыс. работников, с оборотами до $5 млрд), причем предложил дополнить перечень компаний некоммерческими организациями. Поддержку оказал и неожиданно неплохой индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка, отмечает эксперт.

Запуск программ стимулирования от ФРС увел на второй план опасения относительно коронавируса и риски длительности восстановления мировой экономики, предоставив инвесторам повод для выкупа просадки последних дней. Кроме того, локальной поддержкой выступают и ожидаемые во вторник публикации майских данных по розничным продажам и промпроизводству в США, которые покажут степень оживления в экономике.

Скорее всего, во вторник-среду позитивные настроения на мировых рынках сохранятся, однако взгляд на мировые рынки на горизонте до конца месяца сохраняется консервативным из-за опасений возврата коррекционных настроений ввиду высокой степени экономической неопределенности и на неснятых геополитических рисках, считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что основным поводом для улучшения настроений стало заявление ФРС США о намерении активизировать скупку американских гособлигаций. Рост курсовой стоимости по ним уже отыгран, так как ФРС неоднократно говорила, что снижать ставки до отрицательных величин не будет. В итоге, 10-летние бумаги UST сейчас торгуются под доходность около 0,7% годовых, что ниже инфляции. Поэтому неудивительно, что все больше и больше будет желающих попытать счастья в акциях, тем более что по многим из них дивиденды в разы больше, чем доходность UST.

Таким образом, можно констатировать, что Федрезерв в очередной раз залил пожар начинающегося кризиса деньгами. Впрочем, это совершенно не значит, что страхи усиления падения мировой экономики из-за роста заболеваемости вновь не завладеют умами инвесторов. Поэтому среднесрочные позиции пока открывать рискованно, лучше придерживаться спекулятивной тактики.

Акции "Газпрома" растут вместе со всем рынком, хотя тут покупки рискованны - накануне компания объявила об огромном убытке в 300 млрд руб. за первый квартал. Учитывая, что у цен на газ нет особых перспектив роста, а компании еще надо нести затраты на достройку "Северного потока 2", да и новых санкций исключать нельзя, далеко не факт, что по итогам года "Газпром" (MOEX: GAZP) может порадовать существенной прибылью, считает аналитик.

После сильного падения отскакивают акции "Норникеля". Пока среднесрочная динамика акций ГМК неясна и будет понятна после уточнения необходимых расходов на ликвидацию последствий аварии в Норильске. Но технический отскок по бумаге просто необходим.

Рост нефти также идет на общих позитивных настроениях. Своих собственных драйверов движения у "черного золота" нет. Быть может, они появятся после заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+. Скорее всего, ключевые страны расширенного картеля - Саудовская Аравия и Россия, обозначат свои позиции и их жесткость относительно уровня добычи в августе. Пока же ожидается колебание цен на нефть Brent около отметки $40 за баррель, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,4% после известий о решении Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

В пресс-релизе регулятора говорится, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей".

Покупки с использованием индексного подхода, как сообщается, дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).

В то же время инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью возникновения второй волны коронавируса на фоне постепенного смягчения карантинных мер. Штаты, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, в последние дни фиксируют рост новых случаев заражения COVID-19, сообщает CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным.

Число заразившихся коронавирусом в США с начала пандемии превысило 2,1 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. От связанных с инфекцией заболеваний скончались более 116 тыс. человек, излечились более 561 тыс.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне подскочил на 48 пунктов - до минус 0,2 пункта, при прогнозах роста до минус 29,8 пункта с майских минус 48,5 пункта.

Во вторник на новостях от ФРС выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 подскочил на 4,9%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 2,2-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики и подтвердил, что по-прежнему не намерен ограничивать выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). В апреле он отменил лимит, ограничивавший выкуп госбумаг суммой в 80 трлн иен ($745 млрд) в год.

Во вторник Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен.

На нефтяном рынке цены во вторник также растут, трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 15 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $39,82 за баррель (+0,3% и +2,6% в понедельник), августовская цена WTI - $37,38 за баррель (-0,1% и +2,4% в понедельник).

В понедельник британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены нефти Brent с $70 за баррель до $55 за баррель, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные негативные последствия для экономики и, соответственно, спроса на нефть. При этом BP объявила, что спишет активы на сумму до $17,5 млрд и откажется от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией - Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США, в минувшее воскресенье, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие свои максимумы акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+19,4%, до 10,91 рубля; максимум дня и новый пик - 12,48 рубля) на новостях о дивидендных выплатах за прошедший год - совет директоров рекомендовал выплатить 1,35 рубля на акцию. Годовое собрание акционеров НМТП в заочной форме состоится 17 июля. Общая сумма дивидендов НМТП в случае их утверждения составит 26 млрд рублей.

Также выросли бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+8% и +8% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+5%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,9%), ГДР TCS (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%).

Подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-8,1% и -9,2% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,9% и -5,9% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,747 млрд рублей (из них 3,075 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,608 млрд рублей - на "Норникель").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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