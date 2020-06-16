Основным событием во вторник станет публикация данных по розничным продажам в США за май - Sberbank CIB

Основным событием во вторник станет публикация данных по розничным продажам в США за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Спрос на рискованные активы продолжает усиливаться на фоне обещаний значительных стимулов, отмечают специалисты Юрий Попов и Николай Минко: администрация президента США, как сообщается, рассматривает план развития инфраструктуры в объеме $1 трлн.

"Основным событием во вторник станет публикация данных по розничным продажам в США за май. Ожидается, что они резко вырастут на 8,4% после падения на 16,4% в апреле. Если эти данные окажутся позитивными, как и отчет по рынку труда США за май, то ожидания инвесторов в части быстрого (V-образного) экономического восстановления в США и в мире в целом усилятся, и рискованные активы продолжат дорожать. Также глава ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената США, - указывают аналитики Sberbank Investment Research. - Мы полагаем, что рубль продолжит восстанавливаться до уровня 69 за доллар, если данные по розничным продажам в США за май окажутся оптимистичными".