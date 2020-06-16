16 июня 2020 года 10:27
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов после укрепления накануне и в ожидании новых драйверов
Москва. 16 июня. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов и после укрепления накануне.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,57-69,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,68 руб./$1 (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 79,05 руб./EUR1 (+33 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,61 копейки к уровню закрытия понедельника, до 73,9 рубля.
Доллар при этом оказался на 71,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,51 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков и после заметного роста накануне. Поддержку рынкам в понедельник оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.
В пресс-релизе регулятора говорилось, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей".
В то же время инвесторы обеспокоены возможностью возникновения второй волны коронавируса на фоне постепенного смягчения карантинных мер. США в последние дни фиксируют рост новых случаев заражения COVID-19, а количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным.
Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии: трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,03% - до $39,71 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,6%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,13% - до $37,07 за баррель. Накануне цена этих контрактов увеличилась на 2,4%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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