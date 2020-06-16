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16 июня 2020 года 09:31

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 16 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе волатильную сессию в понедельник, отыграв потери, понесенные в начале дня на фоне опасений второй волны коронавируса. Поддержку рынку оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд. В пресс-релизе регулятора говорится, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей". Покупки с использованием индексного подхода, как сообщается, дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).

В то же время инвесторы обеспокоены возможностью возникновения второй волны коронавируса на фоне постепенного смягчения карантинных мер. Штаты, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, в последние дни фиксируют рост новых случаев заражения COVID-19, сообщает CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник вслед за позитивной динамикой американских индексов. В центре внимания рынков также заседание Банка Японии, завершившееся во вторник - регулятор сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 подскочил на 4,7%. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 3%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 4,6%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос на 4,3%.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля, говорится в сообщении японского ЦБ. Центробанк подтвердил, что по-прежнему не намерен ограничивать выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). В апреле он отменил лимит, ограничивавший выкуп госбумаг суммой в 80 трлн иен ($745 млрд) в год. Во вторник Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются во вторник утром после заметного подъема по итогам предыдущей сессии: трейдеры оценивают сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $39,81 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,6%, до $39,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,13% - до $37,17 за баррель. Накануне цена этих контрактов увеличилась на 2,4%, до $37,12 за баррель.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компании - Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США, в минувшее воскресенье, не сумев выплатить в срок проценты по долгу. Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+. В то же время опасения, связанные с возможностью второй волны коронавируса, ограничивают прогнозы роста спроса на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,196 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,861 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня снизился всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за четыре дня (12-15 июня) 0,03%, поднявшись до 693,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+0,32%), "РЖД-19" (+0,3%) и "РЖД-001P-17R" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,4%), "Газпром БО-22" (-0,37%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона 7-летних бондов серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей в размере 6,59% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны, оферта не предусмотрена. Сбор заявок на облигации прошел 11 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 18 июня.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) планирует 16 июня провести размещение 10-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. В марте "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также 10 лет.

Росэксимбанк планирует 17 июня собирать заявки на 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 140 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Дата техразмещения будет объявлена позднее. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно - 5 июня банк собирал заявки на выпуск объемом 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта. Дата технического размещения - 16 июня.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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