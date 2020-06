Трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса

Американский фондовый рынок завершил в плюсе волатильную сессию в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе волатильную сессию в понедельник, отыграв потери, понесенные в начале дня на фоне опасений второй волны коронавируса.

Поддержку рынку оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.

В пресс-релизе регулятора говорится, что ФРС начнет покупать "широкий и диверсифицированный портфель корпоративных облигаций, чтобы поддержать рыночную ликвидность и доступность кредитов для крупных работодателей".

Покупки с использованием индексного подхода, как сообщается, дополнят уже осуществляющиеся покупки биржевых инвестиционных фондов (ETF) в рамках механизма поддержки кредитования крупных работодателей для вторичного рынка (SMCCF).

"Это стало главной движущей силой рынка", - отмечает старший стратег WallachBeth Capital Илья Фейгин, слова которого приводит телеканал CNBC.

В то же время инвесторы обеспокоены возможностью возникновения второй волны коронавируса на фоне постепенного смягчения карантинных мер.

Штаты, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, в последние дни фиксируют рост новых случаев заражения COVID-19, сообщает CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным.

Число заразившихся коронавирусом в США с начала пандемии превысило 2,1 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. От связанных с инфекцией заболеваний скончались более 116 тыс. человек, излечились более 561 тыс.

Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в минувшие выходные, что меры в области здравоохранения для борьбы с коронавирусом являются не менее важными, чем государственное финансирование для восстановления экономики, при этом на текущий момент усилия, принимаемые для ограничения количества заражений, по его мнению, являются "неравномерными".

В интервью на телеканале CBS Каплан сослался на мнение экспертов, заявивших о "критической необходимости" ношения масок, эффективного тестирования и отслеживания контактов. "От того, насколько хорошо мы это делаем, будет зависеть, как быстро мы восстановимся. Мы будем расти быстрее, если делать эти вещи хорошо", - отметил Каплан.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне подскочил на 48 пунктов, оказавшись лучше ожиданий рынка. Значение индикатора достигло минус 0,2 пункта по сравнению с минус 48,5 пункта в мае, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

При этом аналитики в среднем предполагали подъем всего до минус 29,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты Econoday прогнозировали минус 30 пунктов. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Среди лидеров роста в понедельник оказались акций технологических компаний, включая Facebook Inc. (SPB: FB), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Apple Inc. (SPB: AAPL), которые прибавили в цене более 1%. Бумаги банков JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) и Bank of America Corp. (SPB: BAC) подорожали по крайней мере на 0,8%.

Акции авиаперевозчиков и круизных компаний преимущественно подешевели по итогам торгов, хотя и сократили потери начала дня. Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) снизилась на 0,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 1,7%, Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) - на 0,6%, Norwegian Cruise Line Holdings - на 2,5%, Carnival - на 2,7%.

Котировки акций Hertz Global Holdings Inc. рухнули на 33,6%. Американская компания, занимающаяся прокатом автомобилей, которая в мае подала заявление о начале процедуры банкротства, сообщила о планах привлечь до $500 млн за счет допэмиссии акций. В то же время компания предупредила о риске обесценивания акций, поскольку она находится в процессе реорганизации в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Акции американского концерна General Electric Co. (SPB: GE) (GE) потеряли в цене 0,1%. Как стало известно в понедельник, президент и главный исполнительный директор подразделения по выпуску авиационных двигателей GE Дэвид Джойс покинет свой пост. Новым главой GE Aviation с 13 июля 2020 года станет 51-летний Джон Слэттери, являющийся в настоящее время президентом бразильской Embraer и CEO ее подразделения по выпуску пассажирских самолетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 157,62 пункта (0,62%) - до 25763,16 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,28 пункта (0,83%) и составил 3066,59 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 137,21 пункта (1,43%) - до 9726,02 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник вслед за позитивной динамикой американских индексов.

Улучшению настроений инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) для поддержки рынков, пострадавших на фоне пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок вышел в плюс по итогам волатильной сессии в понедельник, отыграв потери, понесенные в начале дня, после сообщения Федрезерва о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний для поддержания рыночной ликвидности и доступности средств для крупных работодателей.

"На случай, если щедрость ФРС вызывала какие-либо сомнения, это не так. Мировые рынки акций быстро восстанавливаются", - отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

В центре внимания рынков также заседание Банка Японии, завершившееся во вторник. Регулятор сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, продолжая оценивать последствия стимулирующих мер, которые он ввел ранее в ответ на кризис, вызванный пандемией.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля, говорится в сообщении японского ЦБ.

Центробанк подтвердил, что по-прежнему не намерен ограничивать выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). В апреле он отменил лимит, ограничивавший выкуп госбумаг суммой в 80 трлн иен ($745 млрд) в год.

Во вторник Банк Японии заявил, что общий объем вливаний в экономику в рамках рыночных операций и кредитных программ, предназначенных для смягчения негативных последствий коронавируса, достигнет 110 трлн иен.

Кроме того, во вторник был опубликован протокол июньского заседания Резервного банка Австралии (RBA). Руководство ЦБ "признает, что существенное, скоординированное и беспрецедентное смягчение фискальной и денежно-кредитной политики в Австралии помогает экономике пережить этот сложный период". "Вполне вероятно, что такая фискальная и монетарная поддержка потребуется еще некоторое время", - говорится в документе.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 4,8%.

Акции японской Fanuc Corp., специализирующейся на выпуске промышленных роботов, выросли в цене на 6,3%. Значительный подъем также показывают цены акций автопроизводителей, включая Mazda Motor Corp. (+9,7%), Nissan Motor Co. (+8%), Subaru Corp. (+6,7%) и Mitsubishi Motors Corp. (+9,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 3%.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в понедельник являются акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group Co. (+8,2%) и производителя различных продуктов питания Want Want China Holdings (+7,6%).

Также дорожают бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (+5%) и PetroChina (+6,6%).

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 4,6%.

Акции автомобильной компании Hyundai Motor дорожают на 3,6%, производителя электроники LG Electronics - на 3,2%.

Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 3,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос на 4,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась на 3,2% и 3,4% соответственно.

Кроме того, существенно подорожали акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (+9,2%), Oil Search (+ 9,2%) и Woodside Petroleum (+4,2%).

Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии: трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $39,71 за баррель, что на $0,01 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (2,6%), до $39,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,01 (0,3%) - до $37,11 за баррель. Накануне цена этих контрактов увеличилась на $0,86 (2,4%), до $37,12 за баррель.

В понедельник британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены нефти Brent с $70 за баррель до $55 за баррель, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные негативные последствия для экономики и, соответственно, спроса на нефть. При этом BP объявила, что спишет активы на сумму до $17,5 млрд и откажется от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией - Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США в минувшее воскресенье, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.

В то же время, опасения, связанные с возможностью второй волны коронавируса, ограничивают прогнозы роста спроса на нефть, пишет MarketWatch. За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом. Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию.

"В Китае появляются новые случаи заражения, и это вызывает опасения, что вторая волна коронавируса в США и Европе неизбежна этой осенью", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Однако, по словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, пока "слишком рано прогнозировать очередное закрытие глобальной экономики".

"Нефтяному рынку следует фокусироваться на улучшении перспектив ребалансировки спроса и предложения", - отмечает он.