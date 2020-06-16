S&P 500, скорее всего, отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на текущей неделе - ITI Capital

S&P 500, скорее всего, отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на текущей неделе, говорится в комментарии ITI Capital.

Волатильность останется высокой, но поддержку фондовому рынку США окажет хорошая статистика за май, которая указывает на V-образную динамику в условиях снятия ограничительных мер и снижения ставок ведущими ЦБ, полагают специалисты компании.

"Мы ожидаем, что S&P 500 отчасти отыграет потери после выхода хороших экономических данных на этой неделе, в частности, по розничным продажам в США во вторник. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл представит полугодовой доклад банковскому комитету Сената. Мы ожидаем, что S&P 500 восстановится до 3200 пунктов, поэтому инвесторы будут выбирать самые перепроданные активы в транспортном и нефтегазовом секторах", - пишут аналитики ITI Capital.