Низкая активность на рынке ОФЗ, вероятно, будет превалировать до решения ЦБ по ставке - Уралсиб

Объявление параметров аукционов Минфина и их проведение в среду, возможно, немного оживят вторичный рынок ОФЗ, но до решения по ставке ЦБ РФ низкая активность все же будет превалировать, сообщается в обзоре Уралсиба.

Неделя в сегменте рублевого госдолга началась с очень низких торговых оборотов, в понедельник они немногим превысили 22 млрд руб., констатирует аналитик Ольга Стерина Больше всего сделок на кривой наблюдалось в ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. – более 7,5 млрд руб. К концу дня доходность выпуска снизилась на 1 б.п. до 5,15% годовых. Небольшие объемы прошли и в соседних на кривой ОФЗ 26219 с погашением в 2029 г., их доходность снизилась на 2 б.п. до 5,19% годовых. Также некоторая активность наблюдалась в ОФЗ 26230, погашаемых в 2039 г., выпуск к концу дня потерял в цене 0,2 п.п.

"Возможно, объявление параметров аукционов Минфина и их проведение в среду немного оживят вторичный рынок ОФЗ, но до решения по ставке низкая активность все же будет превалировать. Мы думаем, что и на этой неделе ведомство может предложить ОФЗ 26234 с погашением в 2025 г., дебютный аукцион по которым состоялся в прошлую среду. Среднесрочные бумаги в последнее время пользуются наибольшим спросом как на первичном рынке, так и на вторичном. Помимо этого, выбор может пасть на десятилетние ОФЗ 26228, бенчмарк не размещался с конца мая", - отмечает О. Стерина.