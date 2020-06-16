ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня

Наиболее важным событием для локального долгового рынка на неделе станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, отмечают аналитики ITI Capital. "Мы подтверждаем наше мнение, что регулятор не станет смягчать монетарные условия больше, чем делал это ранее. Иными словами, мы полагаем, что величина шага снижения ставки останется 50 б.п. Текущий уровень доходности на вторичном рынке облигаций уже учитывает данное решение. Таким образом, до заседания мы ожидаем преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ", - пишут они в комментарии компании.