Рубль попытается во вторник закрепиться на уровнях ниже 70 в паре с долларом - "Нордеа банк"

Рубль попытается во вторник закрепиться на уровнях ниже 70 в паре с долларом в условиях нейтрального внешнего фона, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта вместе с прочими рисковыми активами восстанавливается после резкого ослабления в начале понедельника. В моменте рубль торгуется вблизи отметки 69,7 в паре с долларом и 79 в паре с евро. Поддержку всему блоку рисковых активов оказали сообщения о том, что ФРС США увеличит программу покупок облигаций американских компаний и станет покупать корпоративные облигации на вторичном рынке, отмечают специалисты банка. При этом рубль накануне был в числе лидеров валютного рынка среди валют развивающихся стран.

"Рубль попытается во вторник закрепиться на уровнях ниже 70 в паре с долларом в условиях нейтрального внешнего фона. Кроме того, Минфин объявит параметры аукционов ОФЗ, однако, как мы неоднократно отмечали, размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку российской валюте в условиях сокращения спроса нерезидентов на российские облигации. Напомним, что в пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Мы ожидаем ее снижения сразу на 100 бп. в условиях слабого инфляционного давления и повышенной неопределенности, связанной с внутренним спросом", - указывают в "Нордеа банке".