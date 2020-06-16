Курс EUR/USD обладает ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"

Курс EUR/USD обладает ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах вторника консолидируется у отметки 1,1333 после стремительного укрепления днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

В понедельник, динамичной просадке американской валюты поспособствовало объявление Федрезерва США о расширении спектра закупаемых в рамках программы монетарного стимулирования бумаг – теперь ФРС будет приобретать и корпоративные бонды на вторичном рынке, удовлетворяющие ряду критериев. Подъем "аппетита" к риску, мотивированный известиями от ФРС, обусловил отступление доллара как валюты с защитными свойствами, отмечает З. Саидова.

Специалист компании обращает внимание, что вместе с тем в фоновом режиме на биржевых площадках неотступно присутствовала тема потенциальной второй волны коронавируса. В десятках американских штатов наметился рост числа новых случаев COVID-19, в особенности в тех, где спешили открывать экономику после карантина, а также вызвали беспокойство новости из Китая – в Пекине появились новые случаи коронавируса, и власти китайской столицы ввели карантин в ряде районов для предотвращения распространения вспышки, начавшейся с местного продуктового рынка.

"С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс отжался от поддержки на уровне 1,123 и может сохранять ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе. Последующее сопротивление расположено на отметке 1,1435", - указывает Зарина Саидова.