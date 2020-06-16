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Главная / Мнения аналитиков / "Алор Брокер" ждет колебаний цен на нефть около отметки $40 за баррель
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16 июня 2020 года 10:25
"Алор Брокер" ждет колебаний цен на нефть около отметки $40 за баррель
Рост нефти идет на общих позитивных настроениях, так как своих собственных драйверов движения у "черного золота" нет, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Быть может, они появятся после заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+. Скорее всего, ключевые страны расширенного картеля - Саудовская Аравия и Россия - обозначат свои позиции и их жесткость относительно уровня добычи в августе. Пока же ждем колебания цен на нефть около отметки 40 долларов за баррель", - пишет он в комментарии компании.
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16 июня 2020 года 19:40
Москва. 16 июня. Доллар повышается, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за движением евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.16 июня 2020 года 19:29
Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром, немного сбавив темпы подъема к вечеру вместе с нефтью
Москва. 16 июня. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками после известий о расширении Федрезервом США программы стимулирующих мер для более активного восстановления экономики после пандемии COVID-19, также поддержку оказала неплохая макростатистика из США за май; индексы к закрытию торгов сбавили темпы подъема вместе с нефтью. читать дальше
.16 июня 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений Федрезерва США о новых мерах поддержки. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 июня 2020 года 18:47
Российский фондовый рынок во вторник восстанавливал позиции на улучшении внешнего фона, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 40 долларов и предпринимает попытки... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:01
ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции Аэрофлота и устанавливает целевую цену на уровне 97,7 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Евсина. "Мы ожидаем, что глобальная индустрия авиаперелетов будет восстанавливаться от эпидемии коронавируса в течение нескольких лет,... читать дальше
.16 июня 2020 года 17:20
Julius Baer повышает прогноз по ценам железной руды на следующие 3 и 12 месяцев до 95 и 80 долл. США за тонну соответственно - Julius Baer
Котировки железной руды сохраняли устойчивость во время коронакризиса, однако, теперь внимание рынка железной руды переключилось на Бразилию, где один из рудников был остановлен из-за распространения Covid-19, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы повысили прогноз по котировкам железной руды и... читать дальше
.16 июня 2020 года 16:37
Колебания рынка, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, граничат с абсурдом: в понедельник риск-аппетит перескочил от локального минимума к мощному росту. "Частично это связано с сообщением ФРС об изменениях в закупке корпоративных облигаций, а также, возможно, с объявленным... читать дальше
.16 июня 2020 года 16:08
Аналитики ИК "Велес Капитал" пересмотрели прогнозную цену акций Башнефти с целью отразить понижение прогноза средней цены на нефть, учесть финансовые результаты компании за 1 квартал и прогноз дивидендов по итогам 2020 г., говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что компания и... читать дальше
.16 июня 2020 года 15:46
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря укреплению нефти и позитиву на внешних рынках
Москва. 16 июня. Доллар и евро после роста на старте торгов перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем; рубль развернулся вверх и немного дорожает к бивалютной корзине благодаря укреплению цен на нефть и позитивным сигналам с внешних рынков. читать дальше
.16 июня 2020 года 15:41
"ВТБ Капитал" поднял оценку "обычки" Сургутнефтегаза почти в 1,5 раза, сохранив рекомендацию "держать"
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре инвестбанка. Так, для обыкновенных акций компании прогнозная цена была повышена на 47% - до $0,63 за штуку, а для привилегированных понижена на 4% - до $0,53 за... читать дальше
.16 июня 2020 года 15:15
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб
Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин. "Падение мировой добычи и восстановление спроса, по-видимому, уже в июне-июле приведут к возникновению на рынке дефицита нефти. Несмотря... читать дальше
.16 июня 2020 года 14:40
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "РусГидро" и повышает их целевую цену. ""РусГидро" проявила устойчивость к кризису и теплой зиме. Выработка повысилась в 1К 2020 на 19% г/г. Прибыль акционеров выросла на 55% г/г, до 24,7 млрд руб., EBITDA - на 27% г/г, до 34,0 млрд руб.... читать дальше
.16 июня 2020 года 14:18
По мнению экспертов Райффайзенбанка, в ближайшее время возможна небольшая коррекция цен на нефть, так как на рынке все же сохраняется дисбаланс в пользу покупателей, отмечается в обзоре банка. "Сейчас рост цен на нефть опережает события, так как есть и другие значимые сегменты, в которых... читать дальше
.16 июня 2020 года 13:51
Альфа-банк повысил рекомендацию для акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет 115 рублей за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее... читать дальше
.16 июня 2020 года 13:29
Справедливая доходность нового выпуска ALRSRU 27 находится в диапазоне 3,10-3,20% - БКС Глобал Маркетс
Справедливая доходность нового выпуска ALRSRU 27 находится в диапазоне 3,10-3,20%, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "АЛРОСА" начала маркетинг новых 7-летних долларовых еврооблигаций, констатируют аналитики "БКС Глобал Маркетс". Рейтинговые агентства подтвердили рейтинги со "стабильным"... читать дальше
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