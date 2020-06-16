Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет в диапазоне 2730-2750 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2730-2750 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2730-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное вечернее улучшение настроений на рынке акций в США. Позднее он может временно стабилизироваться вблизи отметки 2750 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, способна оказать публикация майской статистики по розничным продажам в США (15:30 мск). Кроме того, стоит обратить внимание на вечернее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17:00 мск).