Доллар закрепится ниже 70 рублей - Промсвязьбанк

Стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 40 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и некоторый рост валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему укрепиться в начале торгов вторника, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Так, пара доллар/рубль на открытии уйдет ниже 69,5 рубля, после чего давление на американскую валюту может сохраниться. Поводом к продажам послужит рост спроса на рисковые активы, в результате чего доллар закрепится в диапазоне 67,5-70 рублей, в который вернулся днем ранее. Отметим, что удержание долларом позиций ниже 70 рублей говорит в пользу возможности углубления коррекции и тестирования ближайшей поддержки, которой выступает нижняя граница данного коридора", - указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.