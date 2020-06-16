Укрепление рубля во вторник должно продолжиться - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что во вторник на общем интересе к рисковым активам укрепление рубля должно продолжиться, сообщается в комментарии компании. "Однако по-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль остается отметка 68. При приближении к ней спекулятивные "шорты" стоит прикрывать. Даже при пробитии этого уровня мы бы не рекомендовали пытаться заработать на росте российской валюты, поскольку потенциал его укрепления очень мал. Впрочем, рассматривать сценарии дальнейшего поведения рубля при его приближении к отметке 68 сейчас слишком рано", - пишет специалист.