Рынок акций РФ может начать торги вторника с мощного движения вверх - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ может начать торги вторника с мощного движения вверх, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Российский рынок акций сумел удержать в понедельник технически важную отметку 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, потеряв по итогам дня всего 0,9%. Причем вечерний рост фондовой Америки отыгран далеко не полностью. Учитывая, что во вторник с утра американские фьючерсы подрастают на 1,3-1,8%, ждем мощного открытия отечественных торгов акциями", - указывает аналитик компании Алексей Антонов.

"Основным поводом для изменений настроений стало заявление ФРС США о намерении активизировать скупку американских гособлигации. Рост курсовой стоимости по ним уже отыгран, ФРС неоднократно говорила, что снижать ставки до отрицательных величин не будет. 10-летние бумаги сейчас торгуются под доходность около 0,7% годовых, что ниже инфляции. Поэтому неудивительно, что все больше и больше будет желающих попытать счастья в акциях, тем более что по многим из них дивиденды в разы больше, чем доходность UST.

Таким образом, можно констатировать, что Федрезерв в очередной раз "залил пожар" начинающегося кризиса деньгами, - отмечает А. Антонов. - Впрочем, это совершенно не значит, что страхи усиления падения мировой экономики из-за роста заболеваемости вновь не завладеют умами инвесторов. Поэтому среднесрочные позиции пока открывать страшновато. Лучше придерживаться спекулятивной тактики".