Промсвязьбанк во вторник ждет усиления спроса на облигации развивающихся стран

Аналитики Промсвязьбанка во вторник ждут усиления спроса на облигации развивающихся стран благодаря объявленным планам администрации США увеличить расходы на инфраструктурные проекты на 1 трлн долларов с целью оживления экономики.

Спрос на риск, по мнению специалиста банка Дмитрия Монастыршина, также поддержит начало ФРС программы по скупке корпоративных облигаций. "На этом фоне доходность Russia`29 во вторник может снизиться до 2,55% годовых. Цены рублевых облигаций также могут умеренно подрасти, во вторник-среду ждем снижения доходности ОФЗ срочностью 5-15 лет в пределах 3-5 б.п. Более сильный рост цен пока сдерживают неопределенность относительно шага изменения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а также навес предложения нового госдолга", - пишет он в комментарии Промсвязьбанка.