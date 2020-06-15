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15 июня 2020 года 19:38

Рубль вечером продолжает немного повышаться к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 15 июня. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть.

Курс доллара США составил 70,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,04 руб./EUR1, подешевев на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,66 копейки - до 74,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного укрепляться на вечерних торгах на фоне стабилизации цен на рынке нефти. Тем не менее, участники рынка продолжают находиться под влиянием опасений возникновения второй волны коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономик различных стран мира.

За истекшие сутки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади". За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

Штаты, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, в последние дни также фиксируют рост новых случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным. Число заразившихся коронавирусом в США с начала пандемии достигло 2 млн 93 тыс. 508 человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, обнародованные в понедельник. От связанных с инфекцией заболеваний скончались 115 тыс. 732 человека, излечились более 560 тыс.

В то же время экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал на прошлой неделе в программе Fox & Friends, что рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии. По его словам, он обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, которые считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.

Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе заявил, что власти больше не будут останавливать функционирование экономики даже в случае второй волны пандемии COVID-19. "Мы не можем закрыть экономику. Я думаю, мы уяснили, что, если заблокировать экономику, можно создать только больший ущерб", - сказал он в интервью CNBC.

Цены на нефть в понедельник отыграли часть потерь, вызванных тревогами по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае и риска второй волны эпидемии, и вечером демонстрируют разнонаправленную динамику.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,41% - до $38,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,5% - до $36,08 за баррель.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы в мае увеличили производство на 8,2% в годовом выражении - до 13,69 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель был на 4,1% выше апрельского уровня и на 15,7% - мартовского.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар Исмаель подтвердил приверженность страны, ранее экспортировавшей около 4 млн баррелей в сутки, последним договоренностям ОПЕК+, передает арабская служба CNBC. Ирак в июне намерен экспортировать 2,8 млн баррелей нефти в сутки.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, новая торговая неделя на валютной секции "Мосбиржи" началась с падения курса рубля против доллара США до отметки 70,7 руб./$1. "В дальнейшем валютная пара стабилизировалась у отметки 70 руб./$1, колеблясь у данного уровня большую часть дня. Поддержку рублю оказывало восстановление цен на нефть до отметки $38 за баррель марки Brent. Мы ожидаем стабилизации цен на валютном рынке приблизительно вблизи текущих уровней до завтрашнего вечера, когда в США будут опубликованы данные по розничным продажам за май. В случае, если не произойдет быстрого восстановления розничных продаж, то инвесторы будут пересматривать сценарий быстрого возврата экономической активности до уровней начала года и продавать валюты развивающихся стран. Во второй половине недели на курс рубля будет влиять заседание Банка России, которое состоится в пятницу", - отметил Союнов.

"В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Нет никаких сомнений, что регулятор продолжит цикл смягчения ДКП и снизит ставку с текущих 5,5%. Снижение внешнего и внутреннего спроса из-за пандемии требует более масштабного монетарного стимулирования. При этом динамика инфляции остается сдержанной, а текущий уровень номинальной и реальной ставки относительно других развивающихся стран позволяет снизить ключевую еще на 100-125 б.п. от текущего уровня. Под вопросом остается только масштаб снижения на заседании 19 июня. Судя по последним комментариям Эльвиры Набиуллиной о необходимости решительных шагов, вряд ли ставка будет снижена менее чем на 50 б.п. Котировки рыночных инструментов закладывают снижение на 75 б.п., но мы предполагаем, что ЦБ будет действовать решительно и снизит ставку до 4,5%", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"По сути, рубль отыграл потенциальный негатив уже в конце прошлой недели перед длинными выходными. В понедельник предпринималась попытка продавить курс выше 70,5 за доллар, но она оказалась безуспешной. При прочих равных причин для разворота тенденции в рубле нет. На рынке все еще присутствуют ожидания того, что ЦБ РФ может снизить ставку сразу на 100 базисных пунктов, но более вероятен вариант со смягчением на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, данный вывод основан на анализе заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая подчеркивала, что в ЦБ предпочитают действовать постепенно. Собственно говоря, данный факт снижает вероятность резкого отката рубля на фоне грядущего решения регулятора. Снижение ставки всего на 50 базисных пунктов не лишит рубль положительной доходности, а это значит, что при улучшении внешней ситуации вновь станет актуальной стратегия carry trade", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 10 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей. 8 июня ЦБ РФ продал валюту на 10,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июня на 1,2731 рубля, до 70,395 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,26 копейки, до 79,1451 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,2313 рубля по отношению к пятнице и составил 70,3148 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 94,54 копейки и составил 70,2715 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 281,029 млн, из которых $985,167 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 295,862 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 64,44 копейки, до 79,0976 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 43,15 копейки и составил 79,0788 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR372,64 млн, из которых EUR136,8 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR235,84 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 5,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 2 б.п. - до 5,47% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 5,43%, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 5,46% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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