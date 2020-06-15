Рынок акций РФ смог сократить часть утренних потерь благодаря отскоку нефти, индексы удержали круглые рубежи

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в понедельник просел вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений второй волны мировой пандемии коронавируса; индексы МосБиржи и РТС смогли отыграть часть утренних потерь и удержать круглые рубежи благодаря отскоку нефти вверх; в лидерах отката выступили акции "Северстали" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2719,06 пункта (-0,9%, утром индекс падал к 2670 пунктам), индекс РТС - 1221,6 пункта (-1,3%, на минимуме индекс опускался ниже 1200 пунктов); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 7,7%.

Доллар просел до 70,11 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-6,4%, до 879,2 рубля; дивиденд за 2019 год - 26,26 рубля на бумагу), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-5,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,7% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%).

Акциям "Сургутнефтегаза" днем локальную поддержку оказал неплохой квартальный отчет по РСБУ: компания получила прибыль в 716,937 млрд рублей против убытка 82,7 млрд рублей годом ранее. Ранее аналитики банков, опрошенные "Интерфаксом", в среднем прогнозировали квартальную прибыль компании на уровне 650 млрд руб. Рост прибыли эксперты объясняли ослаблением курса рубля, вызванным пандемией коронавируса, и падением мировых цен на нефть.

Нефтяная компания держит на счетах в банках многомиллиардную валютную "подушку", которая влияет на ее прибыль и убыток не меньше, чем доходы от операционной деятельности по добыче нефти. В первом квартале текущего года "кубышка" "Сургутнефтегаза" составила 3,7 трлн рублей.

Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+6,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +7,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, европейские индексы начинали день в глубоком минусе вслед за упавшей Азией, но затем ситуация немного выправилась. Индекс МосБиржи вернулся выше отметки 2700 пунктов после падения до 2670 пунктов из-за статистики по COVID-19. В Индии эпидемия продолжает распространяться, в Китае зарегистрированы новые случаи в Пекине, а в США сразу несколько штатов отчитались о, по сути, взрывном росте заболеваемости на фоне смягченных карантинных мер. Естественно, что это создает ощущение тревожности по поводу необходимости вернуть меры социального дистанцирования, которые скажутся на активности потребителей. В России меры смягчаются, и пока это благотворно сказывается на бизнесе. Консолидированная неаудированная выручка "Детского Мира" (MOEX: DSKY) (+0,2%) увеличилась в мае на 6,7%, а онлайн-сегмента выросла в 3,3 раза. В минусе торговались акции Polymetal и "Полюса" на фоне падения котировок золота из-за укрепления доллара. В целом металлурги и нефтяники вносили основной вклад в слабость рынка.

Рубль в моменте слабел до 70,7 руб./$1, но затем выправил ситуацию, вернувшись к 70 руб./$1. По сути, рубль отыграл потенциальный негатив уже в конце прошлой недели перед длинными выходными. На рынке все еще присутствуют ожидания того, что ЦБ РФ может снизить ставку сразу на 100 базисных пунктов, но более вероятен вариант со смягчением на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, данный вывод основан на анализе заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая подчеркивала, что в ЦБ предпочитают действовать постепенно, считает эксперт.

Единственным позитивом для нефти в китайской статистике является увеличение переработки на 8,2% в годовом выражении, до 13,6 млн б/с. Однако этого пока явно недостаточно, чтобы компенсировать свежие опасения по поводу восстановления спроса. В четверг соберется мониторинговый комитет ОПЕК, который даст ответы на вопросы дисциплины по соглашению ОПЕК+. Ранее Ирак и Нигерия не торопились с выполнением своих обязательств. Соответственно, данные из этих стран будут ключевыми для определения объемов предложения в обозримом будущем. С технических позиций, основные контракты нефти дорожали с конца апреля, что привело к сигналам о перекупленности. Некоторые представители нефтяной индустрии даже выражали удивление, что восстановление оказалось столь быстрым, отмечает аналитик.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся в июне до минус 0,2 пункта с минус 48,5 пункта в мае, при прогнозах роста до минус 27,5 пункта. Поводом для беспокойства остается COVID-19, число заражений которым вновь начало увеличиваться в США, также назревающая неопределенность в политической системе. Дональд Трамп теряет популярность на фоне протестных выступлений и слабой экономики, что создает для рынка дополнительный негативный фон. Поэтому сложно ожидать от индексов акций возобновления роста и обновления рекордов, так как экономика еще далека от состояния устойчивого восстановления, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, негативные настроения на российском рынке подогрела ситуация на западных фондовых площадках. Индекс МосБиржи протестировал поддержку на уровне 2700 пунктов, однако пробить ее с первого раза у "медведей" не получилось - восстановление цен на нефть в ходе торгов и отскок внешних площадок от минимумов дня активизировали покупки и позволили рынку отыграть часть потерь. Однако в случае сохранения негативной внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии рынок может повторить попытку отступления под поддержку и закрепиться в диапазоне 2600-2700 пунктов, что подтвердит пробой тренда восстановления, берущего начало от минимумов года и преодоленного в рамках прошлой недели, считает эксперт.

Как отмечает управляющий директор инвестиционного холдинга "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, рынки акций США и Европы последние 2 месяца существовали в альтернативной реальности: избыток регуляторных денег поддерживал их на необоснованно высоких значениях, в явном противоречии с финансовыми показателями самих компаний. Вряд ли начавшееся падение западных акций можно остановить за пару дней. Еще меньше шансов на восстановление рынков до докризисных уровней, даже до уровней середины прошлой недели. Погружение, начавшееся 11 июня, способно стать весьма глубоким, при этом сохраняется фактор неопределенности в действиях мировых центробанков - неизвестно, на какие жертвы они пойдут для сохранения финансовой и фондовой стабильности, но перспективы развитых фондовых рынков, как минимум, рискованны.

Российский рынок акций вынужден пойти следом за американским. Если западные фондовые индексы будут проседать глубоко и долго, потери российских индексов могут составить 10%, после чего рынок успокоится. Условной поддержкой может стать нефть, нисходящая коррекция которой пока не завершена. Но даже $35 за баррель для сорта Brent можно считать локально устойчивым уровнем, а $32 за баррель тем более. Не стоит забывать, что добыча в мире снижена примерно на 20% к уровням начала года, а мировая экономика с мая-июня находится в состоянии хоть и неуверенного, но восстановления, отмечает Хохрин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" перешли в понедельник к уверенному повышению во второй половине сессии без очевидных фундаментальных причин. Акции "Полюса" и "Полиметалла" в понедельник развернулись вниз вслед за ценами на золото. Тем не менее, эти бумаги и золото пока сохраняют ключевые краткосрочные поддержки (для золота в ближайшие дни важно устоять выше $1700 за унцию, для "Полюса" - выше 10 тыс. руб., а для "Полиметалла" - выше 1200 руб.

В США индекс S&P 500 отскочил от поддержки 2950 пунктов и делает попытки закрепиться выше 3000 пунктов. Тем не менее, пока он остается ниже сопротивления 3055 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), высоки риски развития падения к 2880 пунктам. Рынок перешел к краткосрочному "медвежьему" настрою, который с фундаментальной точки зрения обеспечен опасениями в отношении новой волны заражений коронавирусом в США и Китае.

Нефть Brent отступила от района важной краткосрочной поддержки $36,5 за баррель, что внушает некоторую надежду на возобновление роста. Рынок находится на перепутье. Во вторник влиять на динамику цен будет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства и, в частности, прогнозы организации по спросу и предложению после корректировки сделки ОПЕК++.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник отступили от минимумов дня (2670 и 1196 пунктов соответственно), но остались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 2760 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В краткосрочной перспективе при улучшении мировых настроений можно ожидать коррекционного движения к сопротивлениям, но в целом техническая картина на рынке сместилась в сторону "медвежьей". Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2680-2760 пунктов, считает Кожухова.

В понедельник снизились индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), минусуют Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,8%, ниже 3020 пунктов).

Нефть Brent утром падала к $37 за баррель, но вечером отскочила вверх, стоимость августовской Brent вернулась к уровню, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 11 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $38,86 за баррель (+0,3% и +0,5% в пятницу), августовская цена WTI - $36,35 за баррель (-0,4%).

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,9%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,4%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (-2,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,2%).

Выросли бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+22,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+7,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+6,7%), ГДР TCS (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,498 млрд рублей (из них 15,576 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 10,54 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").