Цены евробондов РФ в понедельник лишь слегка снизились под давлением внешнего негатива

Москва. 15 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник лишь слегка снизились под давлением негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, сформировавшихся на фоне опасений второй волны коронавирусной эпидемии. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 12 июня на 60 базисных пунктов и составила 114,78% от номинала, что соответствует доходности 2,235% годовых (рост на 18,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 1 базисный пункт, составив 102,56% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,185% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 19 базисных пунктов и составил 205 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 43 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,35% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,41% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 22 базисных пункта, опустившись до 134,05% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,40% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 13 базисных пунктов, до 113,7% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 2,27% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 80 базисных пунктов, подешевев до 130,69% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,49% годовых).

И лишь самые "короткие" выпуски евробондов РФ с погашением в 2023 году и 2027 году выросли в цене на 3 базисных пункта, до 110,64% от номинала и 112,17% от номинала, соответственно (их доходности снизились на 1 и 0,5 пункта, до 1,504% годовых и 2,355% годовых, соответственно).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня торговался лишь в легком минусе по отношению к концу прошлой недели. Хотя в начале дня были опасения, что евробонды РФ могут сильно упасть под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в частности снижение фьючерса на американских индекс S&P 500 утром достигало 3%. Некоторую поддержку отечественным долговым бумагам оказали как снизившиеся процентные ставки базовых активов - US Treasuries, так и высокая валютная ликвидность российской банковской системы. Таким образом, российские еврооблигации, открывшись утром умеренным снижением, к концу торгов отыграли большую часть потерь. Участники рынка ждут итогов пятничного заседания Банка России, на котором ожидается очередное снижение ключевой ставки. Решение регулятора в первую очередь, конечно же, скажется на рублевых облигациях, но этим все не ограничится, так как решение ЦБ РФ определит настрой в отношении всех отечественных долговых инструментов, включая и валютный сегмент", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Большинство мировых фондовых рынков снижаются 15 июня на фоне возросших опасений относительно второй волны коронавирусной инфекции. За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения COVID-19, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади". В свою очередь в ряде штатов США, которые находятся в процессе перезапуска экономики, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину, в последние дни фиксируется рост новых случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал CNBC. Количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в минувшую субботу стало рекордным.