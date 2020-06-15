Негативные факторы могут повернуть рынок акций США вспять или по меньшей мере вызвать серьезную коррекцию - "ВТБ Капитал"

Негативные факторы могут повернуть рынок акций США вспять или по меньшей мере вызвать серьезную коррекцию, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

Минфин США в ближайшие полгода планирует выпустить UST на 3 трлн долл., но при этом Комитет ФРС по операциям на открытом рынке на прошлой неделе заявил, что объем покупки казначейских облигаций Федрезервом останется на текущем уровне (80 млрд долл. в месяц). "До тех пор пока это не изменится, мы будем наблюдать отток ликвидности с рынка и повышательное давление на доходности UST, прежде всего 10-летних, - полагает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. - Именно такая перспектива могла послужить причиной недавних продаж на рынке акций. Мы уже писали о том, насколько для поддержания ралли на американском рынке акций, поднявшихся на 40% относительно минимумов 23 марта, важно, чтобы вливание Федрезервом ликвидности не сокращалось, а, наоборот, росло". Дополнительное давление на рынок, по мнению эксперта, оказывают такие факторы, как опасения второй волны пандемии COVID-19, исчезающие надежды на V-образное восстановление экономики, протесты в США и неопределенность исхода ноябрьских президентских выборов в стране. Под влиянием этих факторов фондовый рынок США может повернуть вспять или по меньшей мере претерпеть серьезную коррекцию, считает Нил Маккиннон.

"Долг правительства США только что достиг 26 трлн долл., - напоминает экономист "ВТБ Капитала". - С начала марта, когда Федрезерв понизил процентные ставки до нуля и объявил о запуске новой программы количественного смягчения (благодаря чему 23 марта индекс S&P 500 прошел свой локальный минимум на отметке 2237 и начал быстро расти), долг федерального правительства США увеличился на 2,5 трлн долл. В текущем финансовом году дефицит бюджета США может достичь 20% ВВП за счет расходов на преодоление рецессии и фискальное стимулирование экономики. За тот же период с начала марта Федрезерв купил казначейских облигаций США на сумму 1,61 трлн долл., в общей сложности монетизировав 65% выпуска UST. Согласно отчету о движении средств (Flow of Funds), опубликованному ФРС на прошлой неделе, размер долга населения США в 1к20 достиг 16,3 трлн долл., увеличившись на 12,4% по сравнению с предыдущим пиком, зарегистрированным в 2008 г.".