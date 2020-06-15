Целевой краткосрочный диапазон в рубле составляет 67,5-69,5 за доллар - Sberbank Asset Management

Целевой краткосрочный диапазон в рубле составляет 67,5-69,5 за доллар, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

По мнению эксперта, в ближайшее время основными факторами для российской валюты останутся и динамика цен на нефть, и отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. "При этом мы полагаем, что от текущих уровней укрепление рубля более вероятно, - подчеркивает Ренат Малин. - Отчасти это обусловлено, по нашему мнению, возможным позитивным эффектом от заседания ЦБ РФ в эту пятницу, а также общим трендом на восстановление котировок рисковых активов, наблюдаемым с апреля. Целевой краткосрочный диапазон в рубле, по нашим оценкам, составляет 67,5-69,5 за доллар".