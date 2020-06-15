Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира - Julius Baer

Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира, говорится в комментарии Julius Baer. "Экономическая активность в Китае в мае продолжила возвращаться к нормальным уровням несколько более медленными темпами, чем ожидалось. При этом, производственный и инвестиционный секторы сохранили более быстрые темпы восстановления, в то время как нормализация продаж происходила медленнее в связи с отстающим восстановлением спроса. Мы ожидаем, что китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира", - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт.

Экономическая активность в Китае в мае продолжила улучшаться, при этом картина восстановления осталась неравномерной, с опережающими темпами роста производства и потребления, особенно в частном секторе, подчеркивает С. Альтерматт. Сектор инвестиций также показал ускорение, благодаря скачку инвестиций в инфраструктуру укрепив свой переход к территории роста. Инвестиции в недвижимость остались стабильными, в то время как производственные инвестиции лишь немного замедлили снижение. В целом, инвестиции в частном секторе продолжили отставать от государственных инвестиций, чему способствовали государственные меры стимулирования. Розничные продажи продолжили снижение, однако, оно замедлилось по сравнению с предыдущими месяцами. Продажи автомобилей выросли, как и продажи связанных с недвижимостью товаров, таких как мебель, бытовая техника и отделочные материалы, которые возвращаются к росту.

"Майские показатели экономической активности в целом подтверждают, что восстановление китайской экономики продолжается, причем скорость восстановления несколько замедляется в связи с ослаблением влияния отложенных эффектов и неудовлетворенного спроса. Мы ожидаем, что китайская экономика продолжит постепенное восстановление и вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики", - заключает эксперт Julius Baer.