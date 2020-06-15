"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Детского мира до "покупать" и оценку на 20%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) на 20% - до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 115,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 98,06 рубля за штуку.