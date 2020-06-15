Газпромбанк поднял оценку акций и GDR АФК Система на 14-19%, подтвердив рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 17,5 рубля до 20 рублей и с $4,8 до $5,7 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" была подтверждена и для акций, и для GDR "Системы".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Система - 20,0 (текущая цена - 16,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система (GDR, цены в долларах) - 5,7 (текущая цена - 4,6), рекомендация - покупать.